"Duela lo que nos duela": a Soledad Pastorutti le ganó la emoción y conmovió

martes, 5 de enero de 2021 00:00

Soledad Pastorutti no puede evitar emocionarse al recordar que hace sólo un año estaba viviendo la temporada de festivales. La pandemia marca otro escenario en 2021 pero lo importante es que su encuentro con el público se va a dar.

En Twitter escribió: "Hoy tuve un lindo encuentro con medios de todo el país... el primero del 2021!!! En 3 días comienzo la temporada en #CarlosPaz con #ParteDeMí en el Teatro Luxor, también tendremos un encuentro el 23 de Enero en el Anfiteatro Municipal de #Rosario... A dónde nos vemos???".

En parte de la entrevista, señaló a los periodistas con los que mantuvo una suerte de conferencia de prensa virtual. "Me han hecho muy feliz porque más allá de que no están los festivales siento que, por lo menos, hacemos como qué. Y me hace sentir súper bien. Arrancamos el año de otra manera. O nos encontramos en Carlos Paz o en Rosario o cuando esto, por favor, se termine", destacó.

"Vayamos con alegría, como decía Horacio Guarany, con fe, con esperanza. Es una obligación ser feliz, aunque nos duela lo que nos duela. Hay que seguir; como sea hay que seguir adelante", sentenció. ¡Grande, Gringa!

Agradecida

Soledad Pastorutti está de festejo. No se trata de su debut en Carlos Paz, ni de lo bien que le va con su último disco "Parte de mí". Es que la celebración tiene nombre y apellido.

La cantante compartió en Instagram una foto de su papá Omar Alberto Pastorutti que celebra este domingo su cumpleaños. "Él siempre con la camiseta puesta!!! #felizcumpleaños viejo!!! @omaralbertopastorutti @omapasto Gracias por insistir!!! Te amamos!!!", dijo la Gringa de Santa Fe.

Fue su papá quien confió desde que ella era niña en que sería una gran estrella. La acompañó en su carrera, en los primeros escenarios invirtió en la grabación de sus primeros cassettes hasta que la Sole llegó a Cosquín y allí, explotó el fenómeno. Sin duda, y hasta el día de hoy, sigue siendo la gran inspiración de la cantante.

Sus seguidores se plegaron al saludo en el posteo en el que se lo ve a Omar con una remera en la que se lee "Staff Soledad" y la acompaña en el Teatro Luxor en Carlos Paz.

"El camino es nuestro"

Comenzó el 2021 y lo hizo con el mayor deseo de todos los argentinos y el mundo: que sea mejor que el 2020 y la pandemia se termine. En los primeros minutos del 1 de enero, las copas se levantaron y los augurios se compartieron.

Este viernes, Soledad Pastrorutti publicó en las redes sociales ese mensaje, que al igual que muchos hombres y mujeres, es muy esperanzador. La cantante viene atravesando un buen año, pese a la pandemia, y se consagró como la artista más exitosa con los espectáculos por streaming, el formato que permitió los recitales on line.

En este contexto, y tras avanzada la mañana de este día, la cantante recurrió a Instagram para dejarle un mensaje a sus más de 945 mil seguidores. Allí compartió dos fotos en familia y una imagen en movimiento donde se la ve levantando un vaso y brindando con sus fans.

"Feliz Año Nuevo!!! Un comienzo nos llena de esperanza y fe!!! Brindo con y por cada uno de ustedes !!! Las cosas buenas llegarán!!! El camino es nuestro!!! Vamos para adelante con todo!!! Gracias por estar ahí!!! Seguimos?", publicó en Instagram.

Luego recordó que "en poquitos días, el 7 de enero" es el debut en Carlos Paz con "Parte De Mí" en el Teatro Luxor.