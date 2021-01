"Alguien me supo guiar": Guillermina Valdes confesó qué le cambió la vida

martes, 5 de enero de 2021 00:00

Guillermina Valdes tiene una filosofía de vida que gusta compartir con sus seguidores: respeto al medio ambiente, la búsqueda de la paz interior y la armonía. La familia, en eso, tiene mucho que ver y es el centro de su vida.

Este lunes, en sus historias de Instagram, compartió con sus seguidores los libros que la ayudaron a dar un giro en su vida. "En estos tiempos me di el lujo de leer mucho más. Alguien que me sabe guiar muy bien, me recomendó una serie de libros que fueron un antes y un después en mi vida; los super recomiendo", destacó.

Se trata de "Buda viviente, Cristo viviente", "El Sol, mi corazón" y "Más allá del materialismo espiritual". Además de trabajar lo espiritual, Guille también cambió su alimentación y comparte tips y recetas con sus seguidores.

Igualitas

"Adiós 2020, aquí con mi hermana que adoro, te despedimos con amor, agradeciendo el profundo aprendizaje que nos dejaste.

Que tengan una linda noche y un 2021 lleno de salud, paz y amor. Muévanse, Nútranse y levanten sus defensas, valoren su cuerpo que es nuestro envase sagrado en esta vida. Amen, cuídense y si es posible, háganlo con su entorno también, todos nos necesitamos fuertes", señaló la empresaria, en su último posteo de 2020 junto a su hermana.

En los comentarios, los seguidores le retribuyeron los buenos deseos y elogiaron a su bella hermana que sin duda, comparte la hipnotizante belleza.

También en los últimos días del 2020 compartió una frase que disparó reacciones distintas.

"No se olviden de sacar la basura; sobre todo la acumulada en la cabeza y en el corazón" señalaba la imagen de Acción poética Bolivia que eligió. "Para ir terminando este 2020, que nos dejo mucho aprendizaje", escribió Guille y los mensajes fueron tanto de apoyo y pulgares arriba como de críticas.

"Sobre todo para el botox Tinelli, que se olvidó muy pronto de los pobres"; "Y la basura de la TV también" y "Si vos tenés que sacar la basura lo primero que tenés que hacer es tirarlo a Tinelli" fueron algunas de las duras respuestas que apuntaban a la pareja de la modelo y empresario.

Ella no se hizo eco de la "mala onda" y se mantuvo en silencio por ahora. ¿Dirá algo?