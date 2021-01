"Qué ganas de pegarte un sopapo": Sofía Pachano retó a Leti Siciliani

lunes, 4 de enero de 2021 20:19

Leti Siciliani se "autoeliminó" de Masterchef Celebrity tras una gala de eliminación en la que el jurado la enfrentó a sí misma para preguntarse si quería seguir en el reality de cocina. Junto a ella, estaba Analía Franchín que no había tenido una buena gala pero había manifestado que no quería dejar la competencia.

En Cortá por Lozano, la joven actriz confesó que es muy autoexigente y de "tirarse a menos por adelantarse a lo que va a pasar" al comenzar algo. "Siempre la catástrofe", dijo. Después, las situaciones fluyen y ella mide lo que puede dar. En el segmento de los mensajes, Vero Lozano le compartió un video que Sofi Pachano le envió desde las playas del Caribe donde está pasando sus vacaciones.

"Bichi, ¡cómo te vas a ir así! ¡Qué ganas de pegarte un sopapo con la mano abierta! Mentira, mentira", señaló Sofi. "Te quiero; sos todo lo que está bien. Me encantó ser tu Bichi. Te mando un beso desde el mar Caribe. Mando un beso enorme a los que están en el piso en lo de Vero; ya me tocará ir en breve", confesó.

¡Epa! ¿Sofi Pachano dejará pronto el reality? La dejó picando...

La pasé muy mal

Leti Siciliani abandonó Masterchef Celebrity y lo hizo dejando su lugar a una de las competidoras más fuerte del certamen: Analía Franchin. La "bichi" se despidió de la competencia después de que "salvara" a su compañera porque sentía que ella ya había dado todo. Al finalizar el programa mantuvo un mano a mano con Flor Vigna en el vivo de Instagram de Telefe donde confesó que no la pasó muy bien.

"En el momento la pasé muy mal, no me gustó para nada. Me hubiera gustado irme como cualquier participante. No me gustó el lugar en el que quedé pero creo que tomé la decisión correcta", comenzó expresando en la entrevista que le dio en "medio de la ruta".

Es que la participante volvía de sus vacaciones por Neuquén rumbo a Buenos Aires e hizo un parate en el camino para dar algunas declaraciones vía red social del canal.

"Sentía que no era tan justo seguir en el programa y sabía que ella tenía muchas ganas de seguir. Yo ya estaba. Me pasó como a Fede Bal que había llegado hasta ahí y sentía que era lo máximo que podía dar. Era lo más justo para mis compañeros y para mi tomar la decisión de irme", expresó.

Luego aclaró que en todo el certamen la pasó "muy bien" y que su deseo era "irme bien". Sin embargo en el último programa, las cosas no salieron como ella quería. "Recuedo que estaba muy angustiada, vos decís (por Flor Vigna) que me fui como héroe y buena, pero hubiera preferido irme como los otros. El momento fue fuerte y nunca había pasado", señaló.

El programa del abandono del certamen no lo pudo ver porque volvía en auto desde el sur del país por la ruta y decidió frenar para hablar en esta ocasión pero después debía seguir rumbo a Buenos Aires donde la espera este lunes una jornada cargada de notas y actividades, entre estos una participación en "Flor de Equipo".

"Yo igual estaba convencida que me iba. Me llamó la atención que estaba eliminada y cuando dijeron Analía hice una cara de ¡cómo! Yo pensé que era yo la que se iba, ya no había forma de quedarme", recordó.

Posteriormente confesó: "en el momento me agarró mucha bronca, me enojé, me enojé y me enojé. No lo dejé hablar a Germán y dije 'me voy' (...) sabía que podía tomar la decisión de decir 'me arrepiento' pero Analía me dijo 'fue una mala noche y mañana volvés y está todo bien'. Pero yo sabía que no, no era eso. Que yo llegué hasta ahí. era una falta de respeto".

Por otro lado confesó "que en el algún momento me vi en la final pero no ganando" y dijo quién es para ella la gran ganadora del certamen: "me gustaría mucho que ganara Claudia (Villafañe)".

"Es imposible llevarse mal con Claudia. Yo busco siempre mucho cariño, afecto y Claudia es la persona ideal para darlo. Es muy madre y con todos. Ella siempre está muy atenta a todo y nos cuida mucho. Me gustaría que ganara. Este año se la conoció como ella, Claudia Villafañe y es una gran candidata", finalizó no sin antes pedir disculpas a los seguidores: "perdón si los decepcioné, pero era lo más justo para todos, estoy muy feliz de haber pasado por Masterchef".