Literal, literal: Belu Lucius se hizo pis de la risa en Masterchef Celebrity

lunes, 4 de enero de 2021 23:16

Belu Lucius es tendencia siempre en Twitter cada vez que aparece en pantalla en Masterchef Celebrity. Es que la influencer despierta amores y odios en la red social del pajarito pero este lunes... superó hasta sus propias expectativas.

Hubo prueba en equipos y si bien tenían 4 minutos para ir al mercado a buscar ingredientes para hacer su receta, la consigna era hacerlo a la manera del "gallito ciego". A Belu le tocó con el Polaco y ella quiso guiarlo. Con las manos atadas al carrito, la visita a las góndolas fue un desastre ya que el cantante manoteaba ante las indicaciones poco claras de ella y la cuestión se complicó.

¡Se tentó @BeluLucius! uD83DuDE02 La influencer debía guiar al Polaco en el mercado, pero no pudo controlar su risa y tuvo un accidente…. ¡No llegó al baño! uD83DuDCA5 #MasterChefArgentina pic.twitter.com/rnAzrinZQc — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) January 5, 2021

Y en eso, a la influencer le dio un ataque de risa y no le salía una frase. Él seguía buscando entre las heladeras y ella se hizo pis encima. "Me estoy meando, chicos", confesó. "¿Literal, literal?": le preguntó Santiago del Moro. Ella se miró los pantalones y estaba mojada.

El episodio disparó a los twitteros y resulta que Belu misma había anticipado que iba a pasar algo único en el reality de cocina: "Hoy va a pasar algo que JAMÁS pasó en un programa de televisión y tuve el honor de ser la protagonista. Pista: ruego porque no me vuelva a pasar nunca más @MasterChefAR".

Nada más para agregar...

Hoy va a pasar algo que JAMÁS pasó en un programa de televisión y tuve el honor de ser la protagonista.

Pista: ruego porque no me vuelva a pasar nunca más @MasterChefAR pic.twitter.com/psnLm6Dlv7 — Belu Lucius (@BeluLucius) January 5, 2021

La pasé muy mal

Leti Siciliani abandonó Masterchef Celebrity y lo hizo dejando su lugar a una de las competidoras más fuerte del certamen: Analía Franchin. La "bichi" se despidió de la competencia después de que "salvara" a su compañera porque sentía que ella ya había dado todo. Al finalizar el programa mantuvo un mano a mano con Flor Vigna en el vivo de Instagram de Telefe donde confesó que no la pasó muy bien.

"En el momento la pasé muy mal, no me gustó para nada. Me hubiera gustado irme como cualquier participante. No me gustó el lugar en el que quedé pero creo que tomé la decisión correcta", comenzó expresando en la entrevista que le dio en "medio de la ruta".