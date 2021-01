Leti Siciliani abandonó Masterchef Celebrity: dejó su lugar a Analía Franchin

lunes, 4 de enero de 2021 00:17

"Estamos en presencia de algo que no pasó nunca, hasta ahora". Con esas palabras Germán Martitegui destacó que había una participante que en reiteradas oportunidades manifestó que se quería ir y que si bien en la gala de este domingo, una se lo merecía, la decisión final estaba en manos de ellas.

Se trata de Analía Franchin y Leti Siciliani, quienes se midieron cara a cara frente al jurado en la última gala de eliminación antes de las semifinales. En esta ocasión el jurado destacó que quien no pasó el desafío de la noche fue Analía pero que por motivación merecía irse Leti.

"Analía te tenes que ir pero Leti tenés la oportunidad de dejarle a alguien que quiere quedarse, tu lugar", dijo Germán sorprendiendo a todos los participantes de Masterchef Celebrity (Telefe).

Luego agregó: "te estamos dando una oportunidad, si te quedas, te quedas con ganas". Sin embargo, la "Bichi" decidió dar un paso al costado y dejar el certamen: "no es que tenga ganas de irme del programa pero Analía se lo merece (...) que se quede Ana".

"Creo que tomé la decisión correcta y lo más justo era que diera mi lugar a Ana", señaló al momento de justificar el motivo de dejar la competencia de cocina que es éxito en la TV y agregó: "disfruta más de cocinar y eso me faltaba a mi"

Al escucharla, Martitegui valoró su decisión: "sentimos tu frustración y sentimos que en algún momento sentiste que llegaste a tu límite. Es súper honorable que pensaras como pensaste".

Por otro lado, Damian se emocionó hasta las lágrimas y confesó que la sintió como una hermana menor. "Me encantó acompañarte en todo este camino (...) Sos muy buena onda y me emociona no se por qué, te veo como mi hermana que a veces la mataría, es rebelde (...) lo bueno es que sabes a donde llegas. Pero esa alegría y todo lo que nos diste te lo agradezco", finalizó.

Finalmente Donato destacó que ella es "una persona que en la vida toma este tipo de decisiones" y subrayó que la van "a recordar con mucho gusto".

"No me gusta llorar tanto, no me gusta hacer las cosas mal", finalizó Leti entre lágrimas, antes de dejar su delantal y retirarse de la competencia aplaudida por sus compañeros.