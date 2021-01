La Bomba con coronavirus: "estoy llorando mucho"

lunes, 4 de enero de 2021 12:35

"Solita, muy bajón, enferma y destrozada". Con esas palabras, Gladys "La Bomba Tucumana" expresó cómo vive estos días después de que fue confirmada con coronavirus.

La cantante, que será reemplazada por Lisa de Bandana en el Cantando 2020, le envió unas palabras a Ángel de Brito para compartirlas en Los Ángeles de la Mañana, LAM, (El Trece). Allí señaló que está pasando un muy mal momento y que pese a todos los cuidados que tuvo se contagió.

"Estoy llorando mucho", afirmó en uno de los primeros mensajes que leyó De Brito en el programa y luego agregó: "justo ahora, con lo que me cuidé".

"Me siento sola y asustada (...) me siento un trapo por estar en estos momentos de tanta soledad", leyó el conductor del programa aclarando que se siente "un trapo" porque físicamente está golpeada con síntomas por la enfermedad.

"Ojala mi hijo no tenga, es muy horrible la enfermedad y no es tan fuerte como pensaba (...) no tengo tantos síntomas, en mi cuerpo, tengo nariz tapada y muy cansada", señaló.

Por otro lado, De Brito se comunicó con el hijo de la Bomba, Tyago Griffo quien aclaró que él no se siente mal ni tiene síntomas. "Estoy aislado pero por prevención hasta que me hagan el hisopado (...) bastó que mi mamá dijera que no se enfermó para que suceda y fue el día anterior al Año Nuevo", finalizó.

El Cantando 2020 termina el 15 de enero y ante este escenario, es probable que Gladys no pueda volver a la pista del certamen porque debe cumplir 15 días de aislamiento por protocolo, lo que llevaría a estar en cuarentena hasta el 18 de enero.

Por su parte, este martes Tyago será hisopado para ver si está o no contagiado. En el caso de que no tenga covid-19 podrá volver a la pista y seguir en el certamen hasta el final.