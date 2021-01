Darío Barassi arrancó el lunes "con una tarea compleja": el romántico mensaje, a su esposa

lunes, 4 de enero de 2021 08:51

"Es lunes y yo arranco el día con una tarea compleja". Con esas palabras comienza y termina un romántico posteo escrito por Darío Barassi dedicado a su mujer Lucía Gómez Centurión. Las palabras son en valor del cumpleaños que hoy ella celebra y junto a esto acompaña con un collage de fotos de ambos.

El posteo fue publicado en Instagram y recorre los momentos más intensos que vivieron como pareja, siempre con la alegría como condimento. En la publicación confesó que le costó elegir una foto para subir porque había un innumerable cantidad de postales que conserva y que añora.

"Y cada foto es un momento, un viaje, un estreno, un festejo, un encuentro... Y cada foto me hace viajar, recordar y cada foto me encanta xq vos me encantas básicamente", escribió.

El posteo continúa: "Fui haciendo una preseleccion y cdo entre al carrete me encontré con 32 fotos elegídas... Se complicó. Es q la vida con vos está buena gorda, me gusta mucho mucho mi vida xq te tengo a vos al lado. Ya fue voy con una captura de pantalla de varias y voy con eso, pensé como una genialidad instagramera, pero en el fondo me resulta muy símbolico no poder elegir una sola y tener q ir con todas".

Darío Barassi, conductor de "100 Argentinos Dicen", se casó en el 2018 en Buenos Aires después de 5 años de amor con la sanjuanina. La ceremonia religiosa fue en la Iglesia San Benito del barrio Las Cañitas, Buenos Aires, y luego la fiesta fue en La Rural. La luna de miel fue un viaje por Europa, donde estuvieron un mes.

Precisamente por todos esos momentos vividos escribió: "Cada momento con vos es único, es mágico. Sos mi elección y conquista más valiosa. Sos el diferencial de mi vida gorda, sin vos no era así la historia. Es con vos o no es. Claro está q estoy hasta las manos de amor con esta mujer. Fue así cdo era un joven virgo, sigue así en este presente de gordo menos virgo y será así hasta el día q palme xq amores como estos quedan ya muy pocos (como los unicorniosss van despareciendooo Q TEMAA)".

Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión son padres de Emilia, que ya tiene más de un año y es la luz de los ojos de la pareja. El actor permanentemente sube posteos mostrando orgulloso a su hija y familia con palabras que reflejan el intenso amor que les tiene.

El posteo de este lunes continúa enumerando algunos de esos momentos que hacen que la pareja esté muy afianzada: "En este popurri al azar tenemos Sevilla, q manera de crudo olivas y flamenco, casorios de amigos, q manera de agitar en pista y de obligar siempre al limbo con mis corbatas, punta cana viviendo como reyes del canje, Bariloche que es un segundo hogar, de pendejos xq x suerte te conozco de toda la vida, estreno aladin magia pura y enana en panza, Punta del Este y un volcán de chocolate... Se entiende q gracias a esta mujer yo vivo una vida inigualable?!"

"Te amo gorda mia, feliz cumple mujer, te lleno siempre de regalos, canje y no, xq no se como agradecerte la vida espectacular q tengo al lado tuyo. Somos bloque, somos equipo y vamos siempre juntos x más. Felicidad absoluta en tu día mujer mía!! Te mereces todo, xq das todo", agregó.

Finalmente cerró: "Es lunes y yo arranco el día con una tarea compleja... Estar a la altura de la terrible mujer que tengo al lado".