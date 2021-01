Rodolfo Barili volvió a ser papá: "Hay primeras veces irrepetibles"

sábado, 30 de enero de 2021 09:30

Desde que en Navidad le propuso casamiento a su novia, la abogada Lara Piro, Rodolfo Barili no deja de vivir momentos especiales en sus vacaciones, que lo llenan de nuevas experiencias de la mano del amor, en lo que es la antesala a su gran boda de la que todavía no se conocieron detalles. Más allá de eso, "la previa" no deja de emocionarlo.

En las últimas horas, el conductor y productor del noticiero de Telefe compartió un video en el que se lo vio conmovido por un momento único en su vida. Si bien hace ya varios años lo vivió con sus hijos Dante y Benicio Barili, volvió a experimentar la magia de la primera vez.

Lo hizo nada menos que de la mano del pequeño Ladislao, o Lao, como él lo llama, el hijo de Lara, su novia y futuro hijastro también de Barili. En estos nuevos momentos de familia ensamblada, Rodolfo le enseñó al niño a dar sus primeras pedaleadas en bicicleta y se llenó de amor.

"Hay primeras veces irrepetibles. Hoy fue uno de esos días. Lao y sus primeros pedaleos. Su bici, sus rueditas y el desafío de dar una vuelta completa a los pedales", escribió el conductor junto a las imágenes en las que se lo puede ver junto a "Lao" y se escucha la emoción de su mamá.