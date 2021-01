Nazarena Vélez: "requiero ser abuela, pero no les quiero meter presión"

sábado, 30 de enero de 2021 17:50

A fin de año, en plenas vacaciones familiares en México, Lucas Rodríguez sorprendió a Barbie Vélez con una romántica propuesta de matrimonio con un camino de pétalos de rosa y una glorieta en la playa. Ella dijo que sí y ahora se encuentran en plena preparación del casamiento.

"Va a ser este 2021, no sé el mes, pero es un poquito antes de finalizar el año. Por momentos me dice que se quiere hacer el vestido acá, después se lo quiere hacer afuera. Yo creo que la está armando como si fuera hoy, teniendo en cuenta a la pandemia, no va a poder invitar 200 personas. Capaz cuando ella lo haga, capaz esto se abre, pero la verdad que no lo sé", adelantó Nazarena a Agarrate Catalina.

Lucas es hijo de Fabián Rodríguez, quien fuese el marido de Nazarena. "Siempre supe que él era el amor de su vida, lo conoció a los 15. Cuando la conoció él flasheó con ella. Cuando el padre me dijo que quedó flasheado con ella dije 'que no venga a dormir'. Yo siempre supe que esto era una gran historia de amor, lo supe siempre. Estoy súper contenta".

Finalmente, respondió la pregunta casi obligada sobre sus ganas de ser abuela. "Re sueño con un nieto, voy a ser de esas abuelas insoportables, me vuelvo loca de solo pensar, re pienso en una Barbarita, en un Chinito, Titi es muy chiquito, pero re. Lo que pasa que no les quiero generar presión ni nada por el estilo", sentenció.

La propuesta

La hija de Nazarena viajó a Punta Cana con su novio Lucas Rodríguez, su padre Alejandro Puchetta y otros familiares, en un viaje planificado desde antes de la pandemia, sin imaginarse que su vida cambiaría en aquel lugar. Tras recibir la propuesta no dudó en aceptarla, y mucho menos en darla a conocer a través de redes sociales.

"SIIIIIIIII! Hoy y siempre!", escribió la artista con dos emoticones del anillo de casamiento y un corazón, junto a una imagen en la que se la puede ver feliz con su novio.