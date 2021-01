Belén Francese se filmó comiendo desnuda y lo compartió en Instagram

domingo, 3 de enero de 2021 19:31

El 28 de diciembre, Belén Francese dio el gran sí al empresario Fabián Lencinas, en un evento íntimo en la vecina provincia. Lencinas es mendocino, tiene 48 años de edad y es empresario, organizador de torneos de golf por Latinoamérica. Cuando cumplieron tres meses, él le propuso matrimonio por primera vez: se tatuó su nombre, se arrodilló y le regaló un anillo.

Por otro lado, hace una semana confirmaba su embarazo con una tierna foto en la que se veía a los futuros papás al lado del monitor de la ecografía.

Con tres meses y medio de embarazo, la mediática se grabó comiendo desnuda y también en toples mostrando su pancita y tapándose los senos con flores blancas. Por supuesto, la "poetiza" tuvo que censurar algunas partes con un corazoncito para que la red social le dejara publicarlo.

"Mi bebé me hace sentir la más sexy y libre del mundo. ¿Les pasa?", les confesó a sus seguidores. Inmediatamente consiguió miles de likes y comentarios deseándole lo mejor en su embarazo. Mirá el video acá.

Covid positivo

A fines de junio la vedette confirmó su diagnóstico de coronavirus a través de Twitter. "Lamentablemente me enteré hoy que tengo COVID, estoy en shock , con miedo, angustia y una mezcla de sentimientos pero más q nada con miedo por mi mamá porque la vi el viernes 12. Recen por ella, Los quiero mucho, Gracias a todos por estar pendientes. Voy a procesar esto", posteó en Twitter y contó también que su pareja, con quien convive, también se contagió.

Pero al poco de postear ese mensaje, escribió otro dedicado a los haters que no se hicieron esperar con mensajes agresivos. "Respondo a los boludos de siempre. En el canal te toman la fiebre Hay alcohol por todos lados! Yo soy obse me lavo las manos 100 veces por días! No toco a nadie! Salia a trabajar! Más que hay escasez! No a joder! Llegaba y directo a la ducha. Dejen de escupir para arriba", se descargó.