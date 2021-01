"Los meo con mi contrato": Alex Caniggia, polémico por su participación en Masterchef

viernes, 29 de enero de 2021 17:20

Cada vez falta menos para que la segunda temporada de MasterChef Celebrity se emita por Telefe y los famosos ya confirmados están eufóricos por que comience el reality. Uno de ellos es Alex Caniggia, quien se sumó a la convocatoria, los últimos días, y admitió no ser muy bueno en la cocina.

"Lo que más me motivó de MC, de MasterChef es a ver si aprendo algo de cocina así me cocino algo en casa, y después que es un programa de da rating", aseguró el actor, notablemente eufónico por su participación en el programa.

En su perfil de Instagram, Alex subió su propia publicación y junto a una foto en la que se lo ve con lentes oscuros y una campera roja, señaló que Masterchef "necesita de su glamour".

"Yo soy muy competidor, gano todo siempre, no tengo rival, pero en la cocina cagué; con la cocina, la verdad, es que no me levo bien", agregó el mediático. "Solo me llevo bien haciendo fajitas de la raza mexicana, güey", culminó su mensaje.

Filtraron una imagen de MasterChef Celebrity 2 y develaron una sorpresa

Masterchef Celebrity fue el certamen que alcanzó el mayor rating televisivo durante el 2020 y ya se prepara para volver a atrapar a todos en el 2021. Para ello mantienen mucha reserva con la instancia previa a la proyección por la pantalla chica y eso genera mucho interés de sus seguidores

Sin embargo algo vino a "mover el avispero" en las últimas horas. Es que se filtró una foto tomada de lo que será una de las galas del certamen, se cree que la de apertura, donde se ve a los participantes, al jurado y a una persona muy especial.

La imagen fue compartida en Twitter por alguien identificado como @InvestigaDavid y allí se ve al jurado Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui y frente a ellos algunos de los integrantes. Por la apariencia física, esos participantes serían Gastón Dalmau, Andrea Rincón y el perfil de una mujer rubia que no queda claro de quién se trata.

Además en un costado se ve a Santiago del Moro, quien nuevamente será el conductor del certamen.

Pero esto podría pasar como una foto más si no fuera que devela una "sorpresa" del reality de comida. Es que se puede ver a El Mono de Kampanga, Roberto Moldavsky, Analía Franchín y Claudia Villafañe al lado del jurado, lo que indicaría que el día de ese programa ellos ocuparían un papel importante.