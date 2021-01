El enojo de Pampita con coronavirus: "Jamás haría leña del árbol caído"

viernes, 29 de enero de 2021 14:16

Empatía 0. Así tituló Pampita un posteo que publicó este viernes al mediodía en el que hizo un fuerte descargo por el tratamiento periodístico que se está haciendo por su contagio de coronavirus.

Primero la modelo publicó el jueves unas palabras en su historia de Instagram donde aseguró que no se contagió en México y que sus hijos tampoco dieron positivo. Luego de ese texto y la repercusión que alcanzó volvió a recurrir a las rede sociales para contestar las críticas.

Nuevamente lo hizo a través de su historia de Instagram pero esta vez con términos más duros en el que aclaró que se siente "pésimo" de salud y ante esto debe estar enfrentando la poca empatía de muchos.

"Parace que si te contagiás los medios te crucifican! Cómo pueden insultarme solo por estar enferma? Cuando este virus está en todos lados y nadie está exento de contraerlo!", comenzó expresando en el nuevo posteo hecho este viernes al mediodía.

Luego agregó: "Nos toca a todos, nosotros o algún ser querido de alguna manera tarde o temprano. El que se enferma no es el viallano en esta historia, es la víctima!".

"Ya les expliqué y están las pruebas que en México nadie de los que viajamos se contagió pero les sirve seguir hablando de eso", señaló.

Por otro lado estimó que quienes la critican tanto y hablan de ella "se regocijan con la enfermedad de otra persona, muestran su veerdadera esencia en cada comentario y le dan a la gente su peor versión!".

"En qué momento perdieron toda humanidad?", se pregunta.

"Ojalá no les toque a ustedes o sus seres queridos atravesar esta enfermedad, no se lo deseo a nadie porque realmente te sentís pésimo y eso sí tenes suerte de no terminar internado. Jamás haría leña del árbol caído", finalizó.