Pampita: "nadie de los que viajó a México con nosotros está contagiado"

jueves, 28 de enero de 2021 20:22

Este jueves se conoció el resultado del hisopado al que se sometió Pampita para saber si tenía coronavirus y éste dio positivo. La información comenzó a circular por los portales de noticias de espectáculos del país mientras ella guardó silencio por unas horas.

Pero ya en la siesta, la modelo compartió con sus 6 millones de seguidores en Instagram la confirmación del diagnóstico y quiso aclarar su situación después de que surgieran muchas críticas sobre la posibilidad de que se haya contagiado en México.

"Estoy contagiada de coronavirus y Robert también. Mis hijos dieron negativo, pero van a tener que hacer otro PCR en unos días, ellos están perfectos de salud, no tuvieron fiebre ni ningún síntoma", comenzó expresando la modelo que cursa su cuarto mes de embarazo.

"Nadie de los que viajaron a México con nosotros está contagiado. Llegamos a la Argentina el 20 de enero con el PCR negativo, como corresponde", agregó.

Después explicó cómo fue que decidió hisoparse, aclarando siempre que no tenía síntomas: "esta semana fui a hacerme el hisopado por protocolo porque tenía un viaje programado, no tenía ningún síntoma, ni ningún familiar ni nadie que conozca contagiado y así me enteré unas horas después. Desde ese momento nos aislamos con Robert en una habitación".

"¡Gracias por la preocupación y los mensajes!", finalizó la mamá de Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña.