Alejandra Maglietti habló del encuentro con Hernán Drago: "no hubo más que eso"

Alejandra Maglietti y Hernán Drago fueron las dos figuras del espectáculo sobre las que se inició rumores de romance durante los últimos días del 2020, cuando en la farándula se comenzó a hablar de amoríos y un supuesto acercamiento entre los dos. Por eso, Maglietti habló por primera vez de lo que pasó y aclaró las dudas de la situación.

Las declaraciones surgieron después de que se los viera juntos en un hotel de Cariló, y la premisa de un supuesto encuentro tomara forma. En diálogo con la revista Paparazzi, la panelista de Bendita explicó por qué hace algunos días fueron vistos en el mismo hotel.

"Con Hernán fuimos al mismo desfile y obviamente todo el equipo que participó del desfile paró en el mismo hotel, que fue en Cariló, pero no hubo más que eso. Paramos todos ahí porque estaba todo el equipo que había participado del evento, estuvimos en el mismo hotel y desde ahí nos fuimos para el desfile y volvimos”, afirmó.

"Me quebró el corazón": Hernán Drago, en llanto por una demostración de amor

Hernán Drago está recorriendo el país para presentar su fragancia y el amor de su público lo desborda. Sus fans, muchas de las cuales lo descubrieron en su participación en Bienvenidos a bordo, y en Salta, literalmente lo hicieron llorar.

Un nene se lució cantándole "La gloria de Dios", de Ricardo Montaner, en una presentación especial de "Personalidades destacadas de Salta" y aunque lo intentó, Hernán se cubrió la cara para llorar. Conmovido por la interpretación, aunque le pasaron un micrófono, le costó retomar el habla.

En historias de Instagram confesó: "no sé cómo explicarles y agradecerles tanto amor... Anoche Josecito en el escenario me dijo que tenía un regalo para mí y me dedicó esta canción. Cantó con el corazón y me quebró el mío. Hermosa noche que no olvidaré".