Se conoció el motivo por el que sacaron a Flor Vigna de Masterchef Celebrity 2

miércoles, 27 de enero de 2021 14:13

Fue una de las figuras de Masterchef Celebrity, no como participante sino en los vivos de Instagram del certamen que la rompió con el rating. Sin embargo, sorprendió a los seguidores su salida de la pantalla y entorno a esto se tejieron decenas de rumores y especulaciones.

Flor Vigna no formará parte de la segunda edición del reality de cocina de Telefe y en su lugar estará Federico Bal, quien fue uno de los participantes que llegó más lejos en la competencia. La morocha no apareció en el último vivo, que fue el más importante con la consagración de Claudia Villafañe y en su lugar estuvo Marcelo Polino.

Eso ya generó una serie de interrogantes en sus seguidores que esperaban volver a verla, esta vez entrevistando a los competidores de la segunda temporada. Sin embargo no estará y fue ella misma quien salió a aclarar el panorama y explicar qué ocurrió.

Según publicó el periodista Adrián Pallares, en el portal Teleshow, el principal motivo es que ella recibió una nueva propuesta laboral y decidió tomar todo el mes de febrero de vacaciones.

“Lo concreto es que tengo la mejor relación con la gente de Telefe y seguramente habrá nuevos proyectos en común. Me encantó formar parte de semejante éxito, pero decidí no hacer esta segunda edición", comenzó expresando la bailarina quien luego agregó: "tengo un proyecto que tiene que ver con la actuación, que lo tenía cerrado hace un tiempo para el mes de marzo. Y como hace mucho que no me tomo un tiempo libre, decidí parar el mes de febrero y por esa razón no hacer Masterchef 2”.

Además explicó que ahora está de vacaciones: “alquilamos una casa con amigos. Y voy a empezar a estudiar música, que es algo que me gusta mucho. A veces da vértigo parar un poco, pero tomé la decisión de hacer una pausa para arrancar marzo con todo”.

La nueva temporada de Masterchef Celebrity ya tiene 13 participantes confirmados: Andrea Rincón, Carmen Barbieri, Sol Pérez, Alex Caniggia, María O’Donnell, Candela Vetrano, Carlos Alfredo Elías (Cae), La Chepi, Gastón Dalmau, Juanse, Flavia Palmiero, Daniel Aráoz y Fernando Carlos. Aún restan anunciar tres participantes más; uno de ellos sería Osvaldo Laport.

El jurado seguirá siendo German Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis y la conducción volverá a estar a cargo de Santiago del Moro. Por su parte Marcelo Polino continuará como el "embajador".

Aún no hay fecha de arranque puntual pero todo indicaría que podría ser en marzo para captar al público previo al arranque de Marcelo Tinelli por El Trece, prevista para abril.