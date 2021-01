Rocío Quiroz: "Moria me consiguió un millón de pesos en materiales para arreglar mi casa"

miércoles, 27 de enero de 2021 11:22

Rocío Quiroz atravesó uno de los peores momentos de su vida a principios de enero. La casa donde vive en Chascomús se derrumbó en gran parte producto de una fuerte inclemencia del tiempo y eso la llenó de angustia y dolor.

Este miércoles, la cantante tropical confirmó que este jueves llegará una importante ayuda gracias al accionar de Moria Casán.

"Hubo una tormenta muy grande en chascumús. Se me cayó toda mi casa, se cayó el techo, no quedó nada. En ese momento estaba en el cantando y la noche siguiente tenía que presentarme pero no pude, tenía mucha tristeza y no paraba de llorar", comenzó recordando en Nosotros a la Mañana (El Trece).

Luego destacó que está "muy agradecida con Moria" porque le hizo "una donación muy grande". La vedette, a quien conoció como jurado cuando actuó en el Cantando 2020, le donó un millón de pesos en materiales para la construcción.

"Estamos muy contentos porque falta solo un día para que llegue el material", destacó Rocío subrayando luego cómo fue que nació esa ayuda por parte de Casán: "cuando me pasó todo esto, Moria dijo en vivo que quería que fuera con mi familia a su casa. Me ponía muy contenta, porque estaba llorando viendo el programa y cuando ella decía eso lloraba de emoción. Que lindo que sin conocernos nos dijera eso. Luego junté fuerza de no se donde para ir al Cantando".

Hace unas semanas, la jurado del certamen de El Trece confesó que quien donó la suma millonaria para arreglar la vivienda de Rocio Quiroz fue su amigo, el abogado Andrés Sánchez Ibarra.