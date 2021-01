Preocupación en Cortá por Lozano por el posteo de una conductora reemplazante

miércoles, 27 de enero de 2021 16:19

Faltan 2 días para que Vero Lozano deje la conducción de Cortá por Lozano (Telefe) y comience sus tan merecidas vacaciones. Las figuras que fueron confirmadas para reemplazarla son Zaira Nara desde el 1 de febrero y Paula Cháves desde el 8 del mismo mes.

Ambas son figuras del canal de las pelotas y ya han pasado por la conducción del programa en otras oportunidades. Para ir palpitando el cambio, cada día en el tradicional pase entre El Noticiero de la Gente y Cortá por Lozano, se habla del tema y se le pone "pimienta" a lo que se viene.

En este contexto, un posteo en instagram generó mucho ruido en el cierre del informativo y el inicio del programa de Vero. Fue cuando Germán Paoloski advirtió un comentario que publicó en su cuenta de Instagram una de las reemplazantes de Lozano.

Se trata de Zaira Nara quien en la siesta de este miércoles publicó una serie de fotos con un budín donde acompaña el texto: "no me voy massss de acá". La modelo se encuentra disfrutando de unas vacaciones en familia en San Martín de los Andes, donde hace salidas a caballo y juegos en contacto con la naturaleza con sus hijos.

Ante este posteo, Paoloski le advirtió en vivo a Lozano: "Me preocupa que la conductora del programa de la primera semana, Zaira, hoy posteó diciendo 'no me voy más de acá' y se la ve en el Sur con una torta. Dice 'yo de acá no me muevo'. La verdad yo me preocuparía. Si publica eso ahora, el lunes no sé".

Al escucharlo, la conductora de Cortá por Lozano se mostró sorprendido y entre risa y risa agregó: "ayer hablé con ella y me dijo que estaba bien, en consonancia con la información". Luego redireccionó con picardía el comentario a Germán: "el plan b podes ser vos".

Esa opción la viene lanzando hace varios días la conductora y la respuesta del otro lado es siempre con mucho humor pero no tomando la posta.