Barby Silenzi habló de "problemitas de convivencia" y mandó al frente al Polaco

miércoles, 27 de enero de 2021 00:00

Atravesaron un 2020 con alegrías pero también con un trago amargo. El Polaco y Barby Silenzi protagonizaron el año pasado la alegría de la llegada de Abril a sus vidas pero también una crisis de relación propia de cualquier pareja. Ahora volvieron de unas intensas vacaciones como familia ensamblada y vuelven a la convivencia en la misma casa.

Este martes, el intérprete de 'Deja de llorar' pasó por Cortá por Lozano (Telefe) y allí su conductora, Verónica Lozano, le preguntó sobre la convivencia y aquel hecho que atrapó la atención de todos los medios cuando él y la bailarina se separaron.

"Con Barby estamos bien, hubo un momento de crisis, la pandemia, muchas horas encerrado, pero sabemos que ella tiene su departamento, yo mi casa", expresó el cantante quien aclaró que las hijas de ambos también lleva a que la convivencia se someta a ciertos cambios porque cada una va a colegios muy distantes, uno de otro.

"Ahora está en casa (...) yo también tengo mis hijas, ella su hija, (...) nos elegimos sabiendo cómo era la situación y estamos bien, pasamos el momento de crisis pero estamos bien", agregó.

La familia ensamblada viajó a Córdoba para pasar las vacaciones y regresaron hace pocos días. Desde allí compartieron fotos en las redes sociales donde dejaron en claro que la alegría volvió a la pareja y el amor sigue presente. Sin embargo los problemas de convivencia existen y ella los expuso este martes en Cortá por Lozano.

Fue al momento de tener una intervención a través de un video grabado y reproducido mientras el Polaco era entrevistado en el programa de Telefe. En ese momento le pidió que le cuente a "Vero los problemitas que tenés en cuanto a la convivencia". Luego detalló cuatrosituaciones que generan cortocircuito.

La primera es cuando él se ducha: "cada vez que te bañás, me tirás la toalla al piso. Yo le pido ‘por favor, mi amor, no me tires la toalla al piso’, y lo primero que hace es tirarla al piso".

La segunda es cuando se lava los dientes y deja la pasta destapada: "pierde la tapa de la pasta dental todas las veces".

La tercera es cuando a la medianoche se levanta a comer, incluso sonámbulo, y mezcla comidas insólitas saladas y dulce: "a la madrugada se levanta, va a la cocina y se pone a comer atragantado yogur con pastel de papa o milanesa, o galletitas, todo junto. Vuelve a la cama y se acuesta".

Por último reveló otro tema que la pone nerviosa: "cada vez que lo llaman por teléfono, no para de caminar por toda la casa. Y no para de caminar hasta que no termina la conversación".

Entre risas, El Polaco aceptó las críticas y confesó que es "ansioso" y que incluso cuando mezcla las comidas no le cae mal: "puedo tomar un café con leche con una milanesa de pollo que no pasa nada. Como hasta sonámbulo, no tengo problema".

Por otro lado, el cantante destacó que "en la paternidad siempre fui responsable" y reconoció que a veces se genera "un quilombo bárbaro" entre sus hijas como parte de la convivencia.

Finalmente aclaró que "está cerrada la fábrica" y que ahora están "disfrutando a la bebé de 7 meses".