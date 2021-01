Abel Pintos subió fotos a las redes y los seguidores se enfocaron en un insólito detalle en su mano

miércoles, 27 de enero de 2021 15:07

Comenzó la cuenta regresiva para el inicio de la gira Quiero Cantar, y Abel Pintos palpita cada minuto previo. Este martes, se lanzó la entrada de ventas para las 3 ciudades donde se presentará y la taquilla "estalló". En pocas horas, se agotaron y rápidamente se lanzó la nueva tanda.

"Agotaron todas las entradas en 6 horas: ¡muchas gracias, son lo máximo!", escribió este martes en la tarde en Instagram anunciando que se sumaron nuevas funciones para las tres localidades donde actuará.

Las entradas estarán disponibles a partir del jueves 28 de enero a las 8 de la mañana para Cordoba y Rosario y a las 10 para Mar del Plata. En este contexto, el cantante usó su cuenta en las redes sociales para alentar a los seguidores a comprar las entradas.

Lo hizo con 4 fotos donde se lo ve sentado cómodamente con el celular en su mano simulando una conversación con una seguidora que quiere adquirir un ticket. Junto a las imágenes compartió en Instagram un posteo donde se leen las 2 preguntas básicas para conocer cómo viene la mano del show: ¿cuándo salen a la ventas las entradas? y ¿dónde se consiguen?

Sin embargo hubo otro detalle que se llevó toda la atención de sus seguidores. Es que en las imágenes se ve que tiene las uñas pintadas de negro y eso no se lo dejaron pasar las fans.

"No sé que tiene más onda si el anillo, las uñas, el cel o el dueño", escribió una seguidora encabezando una seguidilla de comentarios de todo tipo vinculada a este estilo y al anillo que porta en su mano con un trébol de 4 hojas.

Los primeros conciertos de Abel Pintos serán en Mar del Plata (12, 13 y 14 de febrero), Córdoba (20 y 21 de febrero) y Rosario (27 y 28 de febrero). Y para cada ciudad está previsto un show íntimo y con muy pocos músicos en escena para que el contacto con el público sea más fuerte.

Si bien el espectáculo fue titulado como formato acústico, Luciano aclaró que no es tan así: "Para ser justos con el término, no es acústico porque no es solo con elementos acústicos pero sí electroacústico. Lo que pasa es que es un concierto intimista, minimalista, con pocas personas en escena haciendo un repertorio que va a apuntar a la emotividad más que la euforia, pero seguro de que la euforia nos gana el cuerpo y el alma porque disfrutamos de los encuentros".

Este formato intimista lo eligió "por varios motivos". Según explicó, uno de los más importantes es que quieren volver al ruedo "de a poco". "En vez de salir todos los que salimos a hacer la gira, vamos a salir muchos menos para cumplir con todos los cuidados y protocolos del caso para recorrer de a poco el camino que esperamos que podamos avanzar todo el año", explicó.

"También hay un sentido artístico y emocional que tiene que ver porque fue un año de mucha distancia. No pudimos vernos a los ojos y encontrarnos en canciones. Después de tantas distancias la idea es generar la mayor cercanía posible", puntualizó.