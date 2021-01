Catherine Fulop sorprendió con un mensaje sobre su estado civil

martes, 26 de enero de 2021 00:00

Catherine Fulop es un torbellino de alegría y optimismo. Directamente desde Venezuela, se metió en la casa de los argentinos hace casi dos décadas para enseñar a tener un cuerpo sano y todavía hoy sigue manteniendo su cometido.

Desde sus redes sociales comparte continuamente sus rutinas de ejercicio y alimentación pero también algunas reflexiones para alegrar el espíritu de sus seguidores. Este lunes decidió hablar sobre su estado civil.

"Pienso que tenemos el poder de decidir cómo queremos transitar nuestra vida. Por eso mi estado civil: feliz de la vida!!!", bromeó en una foto en la que se la ve muy sonriente.

¿Cuerpo estropeado?

Catherine Fulop es una bomba; eso no hay duda. Disciplinada y amante de la vida saludable, comparte sus rutinas en redes sociales y también tips de alimentación, pero sobre todo, frases motivadoras.

Y para contagiar hábitos, nada mejor que hablar desde la experiencia propia. Por eso, en su posteo de este jueves en Instagram fue muy sincera: "No existen trucos, ni atajos. Toma tiempo construir un cuerpo fuerte y saludable. En 1 mes y alguito cumplo 56, sé que los años no vienen solos y claro que siento el cuerpo más estropeado que a los 20 jijiji".

La coconductora en "El club del Moro", agregó "y sí, me duelen músculos y articulaciones que no sabia que existían jajaja pero los dolores, la edad, el tiempo... son excusas de tu mente, tienes que vencerlas. Domina tu mente! El ejercitarte tiene que ser parte de tu estilo de vida no un castigo. Se les quiere".