Abel Pintos enojado con la reventa: "que se metan las entradas donde no les da el sol"

martes, 26 de enero de 2021 00:00

Relajado, con su sombrero y en un fondo 100% natural, Abel Pintos sorprendió este lunes a todos sus seguidores con un vivo en Instagram. El cantante aprovechó su cuenta en la red social para promocionar el inicio de su gira, detallar en qué consistirá y confirmar que las entradas se ponen a la venta este martes para las 3 primeras ciudades donde actuará.

En la ocasión confesó que la gira la inicia "con mucha alegría y emoción" pero sobre todo "con mucha fe y esperanza". "Empezamos a dar los primeros pasos de una forma distinta de hacer espectáculos. Es muy complejo y delicado, pero por suerte tenemos la posibilidad de reencontrarnos en conciertos presenciales", expresó en el vivo de Instagram cuyo video luego lo publicó en su muro.

Los primeros conciertos serán en Mar del Plata (12, 13 y 14 de febrero), Córdoba (20 y 21 de febrero) y Rosario (27 y 28 de febrero). Y para cada ciudad está previsto un show íntimo y con muy pocos músicos en escena para que el contacto con el público sea más fuerte.

Luego aclaró que si bien el espectáculo fue titulado como formato acústico, no es tan así: "Para ser justos con el término, no es acústico porque no es solo con elementos acústicos pero sí electroacústico. Lo que pasa es que es un concierto intimista, minimalista, con pocas personas en escena haciendo un repertorio que va a apuntar a la emotividad más que la euforia, pero seguro de que la euforia nos gana el cuerpo y el alma porque disfrutamos de los encuentros".

Este formato intimista lo eligió "por varios motivos". Según explicó, uno de los más importantes es que quieren volver al ruedo "de a poco". "En vez de salir todos los que salimos a hacer la gira, vamos a salir muchos menos para cumplir con todos los cuidados y protocolos del caso para recorrer de a poco el camino que esperamos que podamos avanzar todo el año", explicó.

"También hay un sentido artístico y emocional que tiene que ver porque fue un año de mucha distancia. No pudimos vernos a los ojos y encontrarnos en canciones. Después de tantas distancias la idea es generar la mayor cercanía posible", puntualizó.

Abel Pintos confesó que "nada de lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de la misma manera que siempre". "Los modos han cambiado. Las cosas van a cambiar para todos, para nosotros y para ustedes. La forma de comprar la entrada no va a hacer la habitual", aclaró pidiendo "paciencia" y recomendando "no comprar reventa".

Sobre esto señaló que quienes apuesten a la reventa lo harán poniendo valores más altos de los que él planificó para esta gira y por eso "los que tengan mala intención con la reventa" "que se metan las entradas donde no le da el sol".

"No alimentemos la reventa, en cualquier otro lugar que les intenten vender es una estafa", destacó.

Finalmente se refirió a la posibilidad de viajar por el país con su gira y llegar a otras provincias; "Nos encantaría salir de un solo tirón y recorrer durante todo el año pero la realidad es que continúa mucha incertidumbre día a día (...) queríamos dar los primeros pasos de lo que ojalá, Dios quiera, podamos dar a lo largo del año".