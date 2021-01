Nico Peralta vivió un momento especial: "Hacía tiempo que no sentía esa adrenalina"

domingo, 24 de enero de 2021 13:04

El querido panelista de Corta por Lozano, que lleva toda la actualidad de los famosos a la pantalla de Telefe, Nico Peralta, pasó un día especial en medio de las vacaciones y a través de un video, contó lo que sintió.

Alegre, fresco y con la felicidad que lo caracteriza, Nicolás no dudó en subirse a una cama elástica y volver a su infancia. Así lo reveló, al admitir que saltó como una pequeña langosta.

"Hacía tiempo que no sentía esa adrenalina y el corazón latiendo más fuerte por los saltos. Gracias amigos rodricasca y agustinharte por este día tan lindo", mencionó el periodista.

Nico Peralta y la tremenda coincidencia con un famoso

El querido panelista de Cortá por Lozano, Nicolás Peralta, vivió un día especial con una persona especial. Este 13 de enero, Nico hizo una comparación que no pasó desapercibida, con otro famoso, y que él mismo cuestionó. Encargado de contar las curiosidades de los famosos, Nico partió de una propia para compartir un extenso mensaje.

"Pregunto: ¿no es muchisísísísísísísíma casualidad que en un grupo tan reducido de personas dos hayamos nacido justo el mismo día y que encima por la diferencia exacta de años coincidamos en el mismo animal del horóscopo chino?", se cuestionó el periodista.

Nico habló nada menos que de él y su compañero de piso, Diego Ramos, con quien no sólo comparte un sofá en el programa, sino misterios de la vida.

"Resulta que con @diecramos somos los dos del 29/11, por ende los dos de Sagitario y ¡encima dos ratas en el horóscopo chino!. Como uno le lleva 12 años al otro (no se sabe quién es más grande pero yo sí sé que Diosito no me favoreció con el lomazo de Diego), eso hace que los dos seamos dos ratas inmundas en el horóscopo chino", resaltó sorprendido por sus propias palabras.