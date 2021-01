"Siento el cuerpo más estropeado": el sincericidio de Cathy Fulop

jueves, 21 de enero de 2021 19:33

Catherine Fulop es una bomba; eso no hay duda. Disciplinada y amante de la vida saludable, comparte sus rutinas en redes sociales y también tips de alimentación, pero sobre todo, frases motivadoras.

Y para contagiar hábitos, nada mejor que hablar desde la experiencia propia. Por eso, en su posteo de este jueves en Instagram fue muy sincera: "No existen trucos, ni atajos. Toma tiempo construir un cuerpo fuerte y saludable. En 1 mes y alguito cumplo 56, sé que los años no vienen solos y claro que siento el cuerpo más estropeado que a los 20 jijiji".

La coconductora en "El club del Moro", agregó "y sí, me duelen músculos y articulaciones que no sabia que existían jajaja pero los dolores, la edad, el tiempo... son excusas de tu mente, tienes que vencerlas. Domina tu mente! El ejercitarte tiene que ser parte de tu estilo de vida no un castigo. Se les quiere. Lindo entrenar contigo mi bebé @orianasabatini Y con el genio de @ramysterio_fitness #healthylifestyle #estilodevidasaludable #ejercicios #hija #entrenar #salud #disciplina".

Cathy acompañó su mensaje con un video en el que se la ve en plena acción. ¡A animarse!

Oriana y su sexualidad

La bella cantante e influencer, Oriana Sabatini jugó en redes sociales a verdadero o falso con sus seguidores, y en medio de las afirmaciones que le hicieron, hubo una que llamó la atención. Sin embargo, más allá de lo que escribió, luego tomó una decisión que sorprendió aún más a sus fans.

Todo comenzó a través de sus historias de Instagram, donde recibió preguntas de todo tipo. Una de ellas fue la de un seguidor que le escribió "sos bisexual". La artista la eligió entre muchas otras para responderla y luego se arrepintió.

"¿Verdadero?. Si hay que ponerle una etiqueta, supongo que sí", escribió la pareja de Paulo Dybala. Sin embargo minutos después se retractó en su decisión de responder la pregunta y borró el posteo.

Aunque la respuesta ya no apareció en su popurrí de contestaciones, la captura a su confirmación se volvió viral en redes sociales. No dio más explicaciones sobre el tema y a las pocos minutos dio por terminado el juego.