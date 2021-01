¡Cómo El Turco García!, Sofía Pachano mostró cómo se levanta en las mañanas

miércoles, 20 de enero de 2021 17:51

Sofía Pachano vive unas vacaciones de ensueño en México, desde donde muestra como transita sus días de verano haciendo divertidas actividades acuáticas y pasando los ratos bajo el sol de las playas. Por eso, su nivel de relajación se encuentra al máximo y eso también influyó en su look.

La artista y ahora también cocinera que supo brillar con sus dotes culinarios en Masterchef Celebrity, reveló un momento íntimo. Se trata de su cabello cuando se levanta y lo que tiene que hacer para acomodarlo.

"Hay muchos seguidores nuevos en este último tiempo pero algunos ya me conocen, yo a veces me levanto como "El Turco" García en los ochenta", reveló "Pachanita" y mostró su cabello. La risa no se la pudo aguantar y se divirtió con ella misma.