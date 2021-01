¡Gritalo fuerte!: MasterChef ya tiene a su gran ganadora

martes, 19 de enero de 2021 00:00

Este lunes, el programa éxito de Telefe cerró sus puertas con un broche de oro. Claudia Villafañe y Analía Franchín tuvieron un gran recorrido que las llevó hasta la gran final.

Tenían 90 minutos para cocinar un menú de tres pasos, como si estuviesen en su propio restaurante. El condimento especial y que al mismo tiempo sirvió de apoyo para que las concursantes llegaran a cumplir con esta misión casi imposible, fueron los invitados: los exconcursantes y los familiares de las dos mujeres. Dalma y Gianina y el hijo y la mamá de Analía, no se perdieron un segundo de las recetas de las ahora cocineras profesionales.

Después de la cuenta regresiva, el jurado probó los seis platos y llenó de elogios a cada uno de ellos. Las devoluciones fueron muy parejas y el premio podía ser para cualquiera de las dos. El jurado se fue a deliberar y al volver, los alagos continuaron.

"¡Cocineras!. Yo no estudié para ser cocinero. Hay cosas que se tienen o no se tienen. Hoy comi en dos restaurantes llenos. Como ya les dije, las llamé cocineras y no es un nombre que usemos en vano", aseguró Germán antes de pedirles que subieran al estrado.

Finalmente, la Tata fue la gran ganadora. "Es una gran ganadora y una alegría para el pueblo", aseguró Analía.