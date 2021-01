"Deseo regalarme...": la emotiva reflexión de Celeste Cid en su cumpleaños

martes, 19 de enero de 2021 12:23

Celeste Cid está de cumpleaños y compartió una reflexión en sus redes acerca de lo que significa el paso del tiempo y cómo la encuentra esta fecha especial.

"Justo en mi horario de cumple, 12.05. Hoy se festeja; más allá de ser un día especial, vienen siendo años muy especiales; me siento agradecida. Cuánto se dijo acerca de que “las mujeres a los 20 están en su “mejor momento”, ..cuánto hemos cargado, ¿no? (¿el “mejor momento” de alguien se mide en la medida de cuán objeto consumible sea? Una vez más esa presión pisándonos la cabeza, .. y el alma.)", señaló la bella actriz.



"No extraño nada mis “veintis”, era una bola de interrogantes tratando de hacer pie, observando un mundo que me parecía girar demasiado rápido. Hoy me abrazaría y me diría “Sí. Estamos en un mundo que gira demasiado rápido, no sos vos la “extraña”, está bien que algunas cosas te parezcan raras, y está bien que no quieras acostumbrarte a eso", expresó.

Además, confesó su nueva edad: "cumplo 37, la cosa se pone cada vez mejor, más allá de los contextos, o, quizá , ‘por’ esos contextos, que son quienes nos impulsan, cambian y mantienen despiertos. Me siento así: despierta. Con menos prisa por llegar y más felicidad de estar. Atenta a dejar que me sorprenda una flor, un atardecer, una luna completa, una tormenta de nieve en otro país, pero que un poco también es mía... Y tuya... no importa donde vivas. Hay algo mágico en el sólo hecho de existir, deseo regalarme no olvidarlo". ¡Que así sea!