"No es real": Luisana Lopilato salió al cruce de dos amigas que la "escracharon"

domingo, 17 de enero de 2021 15:02

Luisana Lopilato disfruta del regreso a la actuación, esta vez con teatro en streaming, con "Hermanos" junto a Darío Lopilato y también, del cariño incondicional de sus fans. Pero... tuvo que salir a defenderse de las confesiones de dos amigas que la conocen muy bien y que destacaron dos características de la actriz a modo de "dulce escrache".

En Historias de Instagram, expresó: "me dicen por cucaracha que dos de mis amigas estarían dando mensajes falsos" y compartió lo que Flor Mainer y Nati Olguín expresaron. "Venimos a contarles dos manías de Luisana Lopilato. La primera es: Luisana es una inventora nata de canciones. Nunca se sabe una letra. Encima las canta convencida que son como ella dice. Se inventa todo. Tal cual tremendo", aseguraron.

La bella actriz salió al cruce: "Esto no es real... Tengo la prueba" y se grabó cantando Piel Morena, de Thalía. Y hasta hizo una encuesta para recibir el apoyo de sus fans.

Sus amigas detallaron su otra manía: "es una maníatica total del orden y la limpieza. O sea, te ofrece un vaso de agua y se queda mirando hasta que lo terminás para lavarte el vaso. A ese nivel". Contra eso, Lu no pudo hacer nada y aseguró: "esto puede ser real. No lo puedo negar! Las extraño". "¡Volvé!", le pidieron sus amigas. ¿Será pronto?

Noche de boda y hospital

En mayo del 2011, Michael Bublé y Luisana Lopilato dieron el sí en una gran fiesta en Vancouver, Canadá. Por aquel entonces, el salón de baile del reconocido Pan Pacific Hotel se vistió 100% de blanco y no faltó nada para el paladar de los invitados desde mariscos nacionales e importados y deliciosas empanadas argentinas hasta una modelo que llevaba un vestido de cinco metros de ancho hecho de cupcakes.

Sin embargo, uno de los toques que más atrapó a los invitados fue la variedad de bebidas para acompañar la fiesta. Y esa variedad, que incluyó mucha bebida blanca, terminó "golpeando" a uno de los principales invitados: Darío Lopilato.

Así lo contaron los hermanos Lopilato en Cortá por Lozano donde revelaron la divertida anécdota que vivieron esa noche tan especial. La iniciativa de explicarla fue a partir de la hermana de ambos, Daniela, quien pidió a la distancia y a través del programa que ambos cuenten qué ocurrió aquel día.

"Anécdotas familiares tenemos un montón pero hay una que amerita contar ¿qué pasó en el casamiento de Luisana con Darío?", consultó Daniela generando la risa de todos los que participaban de la nota.

A partir de esa pregunta, Luisana tomó la posta y reveló: "Darío tomó de más, lo llevaron en ambulancia y en mi familia nadie hablaba inglés, nadie lo podía ayudar. No sabían qué hacer. Yo había tomado de más y con Michael nos fuimos a dormir porque ya era tarde".

Luego relató que en ese contexto, los padres de ella, la llamaron por teléfono y le dijeron: "Lu, estamos en la casa. Darío tomó de más, lo llevó la ambulancia y no sabemos en qué hospital está".

"Tuve que salir corriendo todavía vestida de novia y con Mike, a ver en qué hospital estaba Darío. No le pasaba nada pero acá, si te ven borracho en la calle, te llevan en ambulancia", agregó destacando que por lo general es el hospital "más cercano a la casa" y por eso supieron dónde ir directamente.

Finalmente Darío acotó: "acá te dan bebidas blancas".

Actualmente, Darío Lopilato se encuentra viviendo en Canadá en la casa de su hermana y el marido, junto a los padres de ella, Beatriz y Eduardo. La familia Lopilato viajó para pasar las Fiestas y unos días de vacaciones pero se quedaron más allá de lo previsto.

La convivencia es la mejor pero durante este tiempo el joven actor ya se sometió a 4 hisopados. "Una noche tuve fiebre y por las dudas me hisopé. Pero no era covid, es que acá hace un frío polar y pusieron el aire, me parece", se confesó.