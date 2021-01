"Me quebró el corazón": Hernán Drago, en llanto por una demostración de amor

domingo, 17 de enero de 2021 14:30

Hernán Drago está recorriendo el país para presentar su fragancia y el amor de su público lo desborda. Sus fans, muchas de las cuales lo descubrieron en su participación en Bienvenidos a bordo, y en Salta, literalmente lo hicieron llorar.

Un nene se lució cantándole "La gloria de Dios", de Ricardo Montaner, en una presentación especial de "Personalidades destacadas de Salta" y aunque lo intentó, Hernán se cubrió la cara para llorar. Conmovido por la interpretación, aunque le pasaron un micrófono, le costó retomar el habla.

En historias de Instagram confesó: "no sé cómo explicarles y agradecerles tanto amor... Anoche Josecito en el escenario me dijo que tenía un regalo para mí y me dedicó esta canción. Cantó con el corazón y me quebró el mío. Hermosa noche que no olvidaré".

"Gracias Josecito; gracias Salta, gracias a ustedes y gracias a Dios", remarcó. ¡Un dulce!

Papá de un campeón

Hernán Drago contó a sus seguidores que se hizo una escapada, en plena gira de promoción de su perfume, para ver a su hijo Luka que es un gran arquero.

Como tal, defendió su arco con todo y no le dejó pasar una a su famoso papá. "El finde fui a querer hacerle un gol a mi hijo... Orgullosamente no pude", dijo el modelo y participante de "Bienvenidos a bordo".

Luka se destaca en fútbol y a pesar que "lo paseó" a Hernán, él no puede estar más feliz de su progreso y sus pasos en el deporte. Después de eso, regresó al trabajo que lo lleva por distintas provincias para promocionar su perfume que es su gran apuesta para empezar el año.