¡La postal más tierna!: La China mostró cómo duerme la siesta con sus tres hijos

Quien tenga más de un hijo acostumbrado al colecho puede dar fe de que la hora de dormir se transforma en un tetris alrededor de los padres. Lo mismo les sucede a los famosos argentinos.

La China Suárez comparte continuamente postales de la vida diaria junto a sus tres hijos: Rufina (Cabré), Magnolia (Vicuña) y el pequeño cuarentenial, Amancio (Vicuña). Esta vez, subió una foto digna de un catálogo de colchones.

"Postales de una siesta de domingo", escribió junto a la foto en la que se puede ver a los cuatro acostados muy cerquita. "Me derrito de amor", "Amontonamiento de personas hermosas", "Es para un cuadro", fueron algunos de los mensajes que le dedicaron sus fanáticos, quienes en menos de una hora le regalaron 200 mil likes.

Pelea Pampita vs. la China ¡por un sillón!

Los famosos han sacado provecho de sus redes al máximo para publicitar todo tipo de productos y hacerse con dinero extra en el contexto de pandemia. La China Suárez y Pampita no fueron la excepción.

El conflicto comenzó cuando el empresario Federico Fontenla usó sus redes sociales para "denunciar" que la China hizo una publicidad de un sillón muy parecida a una que había realizado antes la modelo.

“Si nos van a copiar que no sea tan evidente. Por suerte la buena calidad no se copia fácil. Si quieren también pueden copiarnos el próximo modelo que vamos a sacar muy pronto y va a ser un éxito: Sofá Peppa Pig está cansado. Nobleza obliga, le pedimos permiso a Neville Astley y Mark Baker para usar su nombre", aseguró en sus historias de Instagram Fontenla.

En la imagen comparó las dos fotos de las influencer en las que se las puede ver a ambas tiradas en su sillón con los brazos levantados sobre su cabeza. También señaló las palabras "cómodos" y "lindos" que se repetía en las descripciones.

"Cada uno sabe bien lo que hace. Lo que molesta es la falta de creatividad o la vagancia ante estas situaciones. No quería hablar de esta gente porque no los conozco. Lo intenté hacer con humor y muchos no lo entendieron. No quería crear una polémica. Si sos emprendedor seguramente hay muchas ideas que te pueden ser útiles", aclaró el empresario en un vivo de Instagram.