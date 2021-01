El doloroso relato del diseñador Casalnovo internado con coronavirus: "no sé si voy a volver a verlos"

domingo, 17 de enero de 2021 00:00

Este sábado, el diseñador de los famosos Daniel Casalnovo subió a sus redes sociales un conmovedor video en el que intentaba concientizar sobre el coronavirus y al mismo tiempo despedirse de sus seguidores.

Es que según contó él mismo, estuvo en la Costa realizando un trabajo y se contagió de Covid. Por ello, terminó ingresado en el Sanatorio Los Arcos en donde está con respirador.

"Buenas tardes, lamento decirles que estoy internado. Me fui a trabajar a la costa y que me agarré Covid 19. Con tanta mala suerte, tengo arritmia en mi corazón y neumonía. No tengo olfato, no tengo gusto y estoy con respirador artificial. Si me lo saco, no puedo hablar", contó el diseñador en las imágenes que luego borró.

Con mucha dificultad, relató cómo se siente. "Hablo ahora para comentarles esto, para que se cuiden, para que traten de no tomarlo así nomás. No es una enfermedad normal. A mí me hizo muy mal, me está haciendo pésimo y no sé si voy a volver a verlos. Cuídense mucho", agregó pesimista.

Finalmente, aseguró que está siendo bien atendido pero que cree que no sobrevivirá a la enfermedad. "Yo estoy en Los Arcos, bien atendido, pero dudo que zafe de esta. Estoy muy, muy mal. Nunca pensé que iba a sufrir tanto. Les mando un beso grande", sentenció.