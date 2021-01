¡Gritálo fuerte! El Cantando 2020 ya tiene a sus ganadores

sábado, 16 de enero de 2021 00:26

Pasadas las 22.30 horas, la pantalla de El Trece se encendió con el comienzo de la gran final del Cantando. Después de seis meses de trabajo, el reality llegaba a su fin. La apertura estuvo a cargo de los coaches quienes hicieron un mushup con canciones de los Beatles.

Cachete Sierra e Inbal Comedi arrancaron con la interpretación de "Satisfaction" de los Rolling Stone. Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, eligieron comenzar con Celine Dion con "Sola otra vez". Por unanimidad, la segunda pareja consiguió el apoyo y el primer punto del jurado.

Para la segunda ronda, el exCasi Ángeles eligió "Vamos las bandas" y el ex Gran Hermano "Me engañaste" de Pimpinela. En medio de la actuación Ángela confundió la letra y supo volver fácilmente. Igualmente el jurado se los perdonó y volvió a darle su segundo punto al segundo grupo. "No fue lo mejor de ustedes pareja dos, pero de todos modos los voto", dijo Nacha. La Princesita le dijo a Cachete que no le pegó la nota. Moria Casán fue la única que votó a Agustín.

En la tercera ronda, Inbal y Cachete se decidieron con Memphis la Blusera y "La última lágrima". Brian se transformó en guardaespaldas con el "I will always love you" de Whitney Houston. Nacha Guevara y Oscar Mediavilla votaron por el hermanito, mientras que Karina y Moria por el de Casi Ángeles, lo que les dio vida para una canción más.

Los Ratones Paranoicos y el "Rock del Gato", fue la elección del actor para la última ronda. "Corazón partío" de Alejandro Sanz fue el tema que cerró el certamen. El jurado volvió a inclinarse por Ángela y Brian.

Todo estaba en manos del público. Y a las 00.25, Laurita Fernández y Ángel de Brito dieron a conocer a los ganadores del concurso: Cachete Sierra e Inbal Comedi.