Cachete Sierra emocionado: "este es un gran ejemplo para los que no se animan"

sábado, 16 de enero de 2021 19:31

Eran las 00.23 de este sábado cuando Laurita Fernández y Ángel de Brito abrían el sobre que contenía al ganador del Cantando 2020. Después de seis meses de trabajo, el ex Casi Ángeles y su pareja Inbal Comedi consiguieron alzar el premio dorado.

El actor, conmovido por la decisión del público, decidió hablarle a sus seguidores a través de las historias de Instagram. "Les queremos agradecer de todo corazón. Fue hermoso pasar por el Cantando. Fue hermoso el cariño que recibimos gala a gala. Este premio es 150% de ustedes", aseguró.

En el video se puede ver a Inbal y a la coach, felices con el premio y asintiendo las palabras de Agustín. "Gracias por votarnos, por apostar al trabajo, al crecimiento, a la pasión. Dimos lo mejor que pudimos. Quizás no fue nuestra mejor noche pero era una final y había muchas emociones de por medio. Nos vamos recontramega felices y amo a estas dos mujeres que tengo al lado mío que dejaron todo".

“Y para los que no se animan, este es un gran ejemplo. Por más que parezca que las cosas no se pueden lograr pero ni en pedo, y mucho menos a los 30 años, quiero decirles que sí, se puede", le aseguró Cachete a Lizardo tras ganar.

Cronología de la final

Pasadas las 22.30 horas, la pantalla de El Trece se encendió con el comienzo de la gran final del Cantando. Después de seis meses de trabajo, el reality llegaba a su fin. La apertura estuvo a cargo de los coaches quienes hicieron un mushup con canciones de los Beatles.

Cachete Sierra e Inbal Comedi arrancaron con la interpretación de "Satisfaction" de los Rolling Stone. Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, eligieron comenzar con Celine Dion con "Sola otra vez". Por unanimidad, la segunda pareja consiguió el apoyo y el primer punto del jurado.

Para la segunda ronda, el exCasi Ángeles eligió "Vamos las bandas" y el ex Gran Hermano "Me engañaste" de Pimpinela. En medio de la actuación Ángela confundió la letra y supo volver fácilmente. Igualmente el jurado se los perdonó y volvió a darle su segundo punto al segundo grupo. "No fue lo mejor de ustedes pareja dos, pero de todos modos los voto", dijo Nacha. La Princesita le dijo a Cachete que no le pegó la nota. Moria Casán fue la única que votó a Agustín.

En la tercera ronda, Inbal y Cachete se decidieron con Memphis la Blusera y "La última lágrima". Brian se transformó en guardaespaldas con el "I will always love you" de Whitney Houston. Nacha Guevara y Oscar Mediavilla votaron por el hermanito, mientras que Karina y Moria por el de Casi Ángeles, lo que les dio vida para una canción más.

Los Ratones Paranoicos y el "Rock del Gato", fue la elección del actor para la última ronda. "Corazón partío" de Alejandro Sanz fue el tema que cerró el certamen. El jurado volvió a inclinarse por Ángela y Brian.

Todo estaba en manos del público. Y a las 00.25, Laurita Fernández y Ángel de Brito dieron a conocer a los ganadores del concurso: Cachete Sierra e Inbal Comedi.