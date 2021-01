¡País generoso!: Rocío Oliva aseguró que se considera periodista y ahora quiere ser actriz

viernes, 15 de enero de 2021 18:37

El 2020 marcó a la Argentina no solo tras la pandemia mundial sino también por la muerte de Diego Maradona. En este contexto Rocío Oliva no duda en hablar sobre su relación con el futbolista y en enfrentarse contra Dalma y Gianinna.

"Estuve 7 años con Diego, que serían 30 con la intensidad que hubo. Tengo muchísimos recuerdos lindos con Diego. Esa parte de jugar el fútbol y compartir la misma pasión, ir a ver partidos o viajar a algún lugar del mundo por el fútbol", manifestó en el programa "Los Mammones".

La mediática recordó el momento en el que se enteró sobre la muerte del diez. "Estaba en el programa de Flor Peña, y en un corte me dicen que Diego se descompensó y que estaba mal. Pero para mí Diego era todo poderoso, que salía siempre de todas y nunca pensé que iba a pasar eso. Todavía no lo creo".

Con respecto a su futuro profesional, Oliva contó sobre sus sueños. "Hoy me considero periodista y me divierto mucho en 'Polémica en el Bar' y me gusta la actuación y ver novelas, me gustaría ser actriz y que me llamen para una ficción".

La presencia de Diego

A mediados de diciembre, Rocío contó sobre una presencia en su casa que la dejó asombrada. Una mariposa apareció de la nada en la vivienda de Oliva y provocó su sorpresa, después de que se animara a tocarla y el insecto comenzara a volar dentro de la casa.

"Son 1:38 y la mariposa sigue en mi casa. He leído tantos comentarios que me dejan helada sinceramente, y sorprendida para bien. Recién la toqué y empezó a volver, es de color naranja. Ahora se quedó acá en la cocina", relató la joven a través de videos que compartió en las Historias de Instagram.

Si bien no reveló el contenido de los mensajes que recibió, sin dudas la movilizaron e hicieron que comparta con sus seguidores, el hecho.