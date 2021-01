"Me llevo un amigo": el gran logro de "El Polaco", eliminado de Masterchef Celebrity

viernes, 15 de enero de 2021 00:26

Ezequiel Cwirkaluk, más conocido como "El Polaco", fue el último semifinalista eliminado de "Masterchef Celebrity" y se despidió, emocionado y con pocas palabras, del reality de cocina.

Luego que Germán Martitegui anunció que Claudia Villafañe era la segunda finalista, a El Polaco se le llenaron los ojos de lágrimas y dio un escueto pero profundo agradecimiento. "Fue un programa espectacular, yo la pasé muy bien. Me sentí muy cómodo, cosa que he estado en otros lugares y no me sentí tan cómodo porque se meten en otras cosas de tu vida. De acá me llevo un amigo que es el Turco que lo quiero mucho; que lo pude conocer acá. La pasé re bien, aprendí un montón. Todas las cosas que aprendí, que aprendí de mis compañeros, que aprendí de ustedes, lo voy a implementar en mi casa, con mis amigos y con mi familia. Estoy muy feliz", detalló.

Por su parte, del lado del jurado, Martitegui le dijo: "fue una alegría grande tenerte acá y conocerte. Fuiste un ejemplo de muchas cosas en silencio. Cada desafío fue mucho más difícil para vos que para todos los demás. Sos un ganador". Dolli Irigoyen, jurado invitada, agregó: "qué lindo que cocinás. Más allá de los retos (cuando le llamó la atención programas atrás por sentarse en la mesada), trato de enseñarte y que pongas en práctica los tips en la cocina".

"Polaco sos respetuoso y carismático, buena onda y nos prometiste llevarnos a un recital. Fue un placer", comentó Damián Betular. Y Donato De Santis cerró con humor con "cocinaste cosas muy distintas y cuando veas hacia atrás, ni lo vas a creer. Y en lo personal, aprendí de todo, menos pronunciar tu apellido".

Con la eliminación de El Polaco, el lunes próximo serán Claudia Villafañe y Analía Franchín quienes definirán la final del reality éxito de Telefe.

Ellas a la final

Cocinando platos "libres" a la creatividad de Claudia Villafañe, Analía Franchín y "El Polaco", Masterchef Celebrity tuvo su programa decisivo eligiendo a sus finalistas. A puro nervio y emoción y con Dolli Irigoyen como invitada, el jurado eligió a quienes se disputarán el primer premio del certamen, este lunes.

Tras preparar un lomo al vino tinto y una guarnición muy gourmet, Analía Franchín fue elegida la primera finalista del programa. "Gracias, gracias y vamos chicos", dijo la periodista tras sus clásicos gritos que acompañaron sus logros a lo largo del ciclo. Su "vincha" le trajo suerte: representaba un podio en el que tuvo la fortuna de tener 1 de los 2 preciados lugares.

"Qué difícil es esto", dijo Martitegui. Y anunció que la segunda finalista del programa es Claudia Villafañe: "es difícil hablar y sacar lo que tenía adentro. Me tocó venir a hacer esto en pandemia, sin laburo, me costó aceptarlo y cuando acepté, agradecí al cielo y a la vida. Espero, un poquito, demostrarles a ellos que puedo y todo lo que aprendí en la final. Se lo dedico a mis nietos, a Dalma y Gianinna, a mi mamá que no está bien de salud; no lo dije antes".