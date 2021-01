Macarena Fort y el compromiso de su papá con Rocío Marengo: "no es algo que espero que pase"

viernes, 15 de enero de 2021 17:57

Hace algunos días se conoció la noticia del compromiso entre Rocío Marngo y Eduardo Fort, el hermano de Ricardo. Su hija, Macarena quien también está comprometida con su novio Tiago de Mársico, contó cómo es la relación con su futura madrastra.

La heredera del emporio chocolatero contó que su primera reacción fue creer que no era verdad. "No sé si me shockea pero me sorprende. No es algo que espero que pase. Obviamente leo todo, pero muchas cosas se dicen en chiste y capaz la gente no lo entiende o mal interpreta, pero nos llevamos re bien con ella. Los comentarios positivos me encantan y los leo, pero los negativos no me afectan, entiendo que capaz no saben realmente cómo son las cosas y solo dan su opinión sobre lo que ven", contó a DiarioShow.

"Me re llevo con Ro, la verdad boda doble no. Mi noche es mi noche, pero no sé... es una decisión de mi papá. Si él está feliz con eso, lo voy a acompañar y apoyar en sus decisiones siempre. Solo quiero verlo feliz a él".

Marengo y MasterChef

Con bronca, entre lágrimas y al grito de "injusticia", Rocío Marengo se fue de Masterchef Celebrity a mediados de diciembre. La rubia ya había anunciado un par de fines de semana antes, cuando se emitió la gala del repechaje, que se había terminado el certamen para ella y que no quería saber más nada del programa.

Finalmente se vio su expulsión y la decisión del jurado no sorprendió a muchos espectadores, incluso a la misma Rocío. "Ya me había tocado irme, volví y no alcanzó", señaló la participante en pleno programa al escuchar el veredicto del jurado cuando quedó mano a mano con Vicky Xipolitakis, la otra sentenciada.