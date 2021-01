¡Lo lograron!: Cae se suma a la nueva temporada de "MasterChef Celebrity”

viernes, 15 de enero de 2021 14:41

El cantante y compositor Cae se suma a la nueva temporada de "MasterChef Celebrity”, el exitoso reality de cocina que fue lo más visto en la televisión local en el 2020, por la pantalla de Telefe.

El exlíder del grupo Bravo y creador de hits como “Te recuerdo” y “Desierto sin amor”, es el séptimo participante que se suma al ciclo conducido por Santiago del Moro.

De esta manera, Cae se suma a los ya confirmados Carmen Barbieri, Flavia Palmiero, Juanse, Gastón Dalmau, Dani "La Chepi" y Andrea Rincón.

¡A pura emoción!: Analía Franchín y Claudia Villafañe son finalistas de "Masterchef Celebrity"

Cocinando platos "libres" a la creatividad de Claudia Villafañe, Analía Franchín y "El Polaco", Masterchef Celebrity tuvo su programa decisivo eligiendo a sus finalistas. A puro nervio y emoción y con Dolli Irigoyen como invitada, el jurado eligió a quienes se disputarán el primer premio del certamen, este lunes.

Tras preparar un lomo al vino tinto y una guarnición muy gourmet, Analía Franchín fue elegida la primera finalista del programa. "Gracias, gracias y vamos chicos", dijo la periodista tras sus clásicos gritos que acompañaron sus logros a lo largo del ciclo. Su "vincha" le trajo suerte: representaba un podio en el que tuvo la fortuna de tener 1 de los 2 preciados lugares.

"Qué difícil es esto", dijo Martitegui. Y anunció que la segunda finalista del programa es Claudia Villafañe: "es difícil hablar y sacar lo que tenía adentro. Me tocó venir a hacer esto en pandemia, sin laburo, me costó aceptarlo y cuando acepté, agradecí al cielo y a la vida. Espero, un poquito, demostrarles a ellos que puedo y todo lo que aprendí en la final. Se lo dedico a mis nietos, a Dalma y Gianinna, a mi mamá que no está bien de salud; no lo dije antes".