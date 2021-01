Filtraron un supuesto audio en el que la Bomba Tucumana pide entrar a MasterChef

viernes, 15 de enero de 2021 20:40

Después de haber tenido coronavirus, Gladys, La Bomba Tucumana quedó afuera del Cantando ya que su hijo Tyago Griffo quedó eliminado en la votación del público ante Cachete Sierra.

Y en plena convocatoria para la segunda temporada de MasterChef Celebrity, la cantante está mirando con buenos ojos la posibilidad de participar allí. Esta semana en LAM, Ángel de Brito le preguntó a Gladys si estaba haciendo una campaña para ingresar al certamen de Telefe, pero ella lo negó.

Sin embargo, Pampito mostró en Lanata sin Filtro un audio de la cantante convocando a sus fans a que hagan campaña para que ella entre a la competencia de cocina.

"Ángel de Brito se lo preguntó a Gladys: '¿Vos hiciste campaña mientras estabas en el Cantando para entrar a MasterChef 2?'. Y ella dijo 'no, de ninguna manera. Mis fans empezaron porque me vieron cocinando, alguna vez'. Pero me llegó el audio en el que ella le pide a sus fanáticos que hagan campaña para que la llamen a ella y a su hijo, Tyago, para entrar a MasterChef", expresó el panelista.

Y luego, pasó el audio de Gladys: "Hola, ¿cómo están, amores? Qué grata sorpresa ver que se han unido y que se han puesto (de nombre) Amor por Gladys la Bomba. Los quiero muchísimo, me hace bien su cariño. Vamos a seguir juntando gente para que se sumen y quiero pedirles a todos que pidan y arroben para que me inviten a MasterChef famosos. Arroben MasterChef, pidan por mí y por Santiago. Los quiero mucho".

Fuente: Pronto.