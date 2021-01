Andrea Rincón confirmada en MasterChef: "comer es el mejor momento del día"

viernes, 15 de enero de 2021 21:12

Este lunes termina MasterChef Celebrity Argentina y luego del gran éxito en rating, la producción del canal de las pelotas, ni lenta ni perezosa decidió comenzar a trabajar en una nueva edición. En los últimos días estuvieron confirmando la participación de diversos famosos.

La primera fue Carmen Barbieri, quien decidió seguir los pasos de su hijo, Fede Bal quien quedó afuera a mitad del concurso. Después fue el turno de la conductora Flavia Palmiero y el cantante Juanse. Esta semana se sumó el ex Casi Ángeles, Gastón Dalmau y la humorista Dani La Chepi.

Finalmente, este viernes tuvo más sorpresas luego de que se diera a conocer la participación de Cae y de Andrea Rincón.

"En cuanto me dijeron me morí de pánico. A mí me gusta mucho cocinar porque me gusta mucho comer. Yo te hago una ensalada y te la lleno de sabor. Le pongo mucho condimento a todo. Me ingenio para comer sano y rico. Siempre rico. El momento más feliz del día es el horario de la comida", contó a Telefé.