¡A pura emoción!: Analía Franchín y Claudia Villafañe son finalistas de "Masterchef Celebrity"

Cocinando platos "libres" a la creatividad de Claudia Villafañe, Analía Franchín y "El Polaco", Masterchef Celebrity tuvo su programa decisivo eligiendo a sus finalistas. A puro nervio y emoción y con Dolli Irigoyen como invitada, el jurado eligió a quienes se disputarán el primer premio del certamen, este lunes.

Tras preparar un lomo al vino tinto y una guarnición muy gourmet, Analía Franchín fue elegida la primera finalista del programa. "Gracias, gracias y vamos chicos", dijo la periodista tras sus clásicos gritos que acompañaron sus logros a lo largo del ciclo. Su "vincha" le trajo suerte: representaba un podio en el que tuvo la fortuna de tener 1 de los 2 preciados lugares.

¡ANÁLIA FINALISTA! uD83CuDF1FuD83DuDD25uD83DuDCA5 @analiafranchin tuvo una actuación destacada en este jueves y se ganó su lugar en la GRAN FINAL de #MasterchefArgentina uD83CuDFC5 Entre Claudia y El Polaco se define su rival uD83EuDD14 pic.twitter.com/RIav4tnOQa — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) January 15, 2021

"Qué difícil es esto", dijo Martitegui. Y anunció que la segunda finalista del programa es Claudia Villafañe: "es difícil hablar y sacar lo que tenía adentro. Me tocó venir a hacer esto en pandemia, sin laburo, me costó aceptarlo y cuando acepté, agradecí al cielo y a la vida. Espero, un poquito, demostrarles a ellos que puedo y todo lo que aprendí en la final. Se lo dedico a mis nietos, a Dalma y Gianinna, a mi mamá que no está bien de salud; no lo dije antes".

¡LA TATA A LA FINAL! uD83EuDD29uD83DuDC4F Claudia Villafañe le ganó el mano a mano a El Polaco y será la rival de @analiafranchin en LA GRAN FINAL de #MasterchefArgentina uD83CuDF1FuD83DuDD25 Mucha emoción en este gran programa uD83DuDC49 https://t.co/g1U8b7C8PL y Mi Telefe. pic.twitter.com/U4xZVphkVb — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) January 15, 2021

"Reconozco en vos defectos que yo tenía"

En sólo días, Masterchef Celebrity tendrá al primer ganador de la primera edición de los famosos, en Argentina y gala tras gala los momentos que se viven son cada vez más duros en exigencia, emociones y creatividad. Este miércoles, la candidata a quedarse con el premio, Sofía Pachano, quedó eliminada de la competencia y el jurado Germán Martitegui no dudo en abrirle su corazón.

Sofía hizo unos de los mejores platos del certamen y eso se resaltó, sin embargo la elección de hacer un flan no le jugó a favor ya que la preparación no salió como debía y se fue del reality, despidiéndose así del premio de un millón de pesos. Frente a una profunda emoción, Martitegui le aclaró muchas cosas y apostó a hablar desde lo más profundo.

"Sofi, querida, una alegría poder conocerte y tenerte acá entre nosotros. Sé que debe haber sido muy difícil para alguien tan sensible como vos, exponer tus debilidades e inseguridades frente a millones de personas", le dijo Germán.

Sin embargo, lejos de sólo quedarse ahí, apostó a revelar sentimientos propios. "Ahora, al final, te quiero decir por qué yo me ponía tan pesado con vos, era en algunos momentos. Es porque reconozco algunos defectos que tenés vos, que yo también tenía cuando empecé a cocinar".

En este sentido agregó que "a veces querer que todo salga tan perfecto y que todo sea tan increíble y tener una cosa de refuerzo por si la primera no te sale, conspira en contra tuyo. Por eso, como me veía reflejado, traté de ser lo más duro posible en esa situación pero ¿sabés qué? un día te va a empezar a salir".

Las palabras del jurado sorprendieron a Sofía que en ese momento sonrió en medio de su gran tristeza. Unas galas atrás, la joven había admitido que no le daba lo mismo ganar o perder la competencia, sino que realmente quería alcanzar ese gran sueño.

"En serio te lo digo, un día va a dejar de pasarte lo que te pasa porque el camino que seguís es el que hay que seguir. Un día va a dejar de pasarte y vas a lograr hacer todos los platos increíbles que quieras. Te deseo lo mejor", finalizó con lágrimas en los ojos, ante la mirada atenta y emotiva de todos.