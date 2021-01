"Una nueva cocina": el giro en la carrera de Sofi Pachano

jueves, 14 de enero de 2021 20:16

Sin duda, fue toda una sorpresa la eliminación de Sofía Pachano de las instancias finales de Masterchef Celebrity ya que fue una de las participantes que más se esforzó por proponer platos innovadores y se arriesgó en los sabores.

Sin embargo, pese a quedar en carrera, la joven bailarina e hija de Aníbal Pachano se fue agradecida y con una vocación reafirmada. "Gracias... ante todo gracias por elegirnos todas las noches y hacer este éxito. Me despido pero para mi ya gané! En un año tan complejo para todos tener un trabajo como @masterchefargentina es un privilegio", destacó en su posteo en Instagram.

"Me llevo mucho aprendizaje gracias a nuestro jurado de lujo @dbetular @germanmartitegui @donatodesantis ... y gracias @dolliirigoyen también por todo lo que me enseñaste. Fue un grupo hermoso de compañeros, me llevo amigos!! Mención aparte la Bichi @letisiciliani , @claudiavillafaneok Mama Bichi y @analiafranchin la Tía que las últimas semanas fueron de una gran contención. Gracias @santidelmoro por tu buena onda y llevar este programa con tanto carisma. Gracias al equipo técnico que son TODO LO QUE ESTA BIEN, los productores, los asistentes gastronómicos @solemartins11 @franciscojaviermartinez77. Gracias @boxfishtv y @telefe @darioturo @guillermo.pendino cumplí mi sueño de trabajar en el canal de la Suuuu. GRACIAS", detalló en su mensaje acompañado de una serie de fotos de su último día.

Y sentenció: "sé que les debo recetas del programa. Se las voy a subir en estos días! Los quiero! Se vienen cosas lindas relacionadas a la gastronomía espero me sigan acompañando en una nueva cocina". ¿Un nuevo rumbo en su carrera? Habrá que esperar sus novedades.

Bombazo

Este miércoles en la noche, Masterchef Celebrity dio un batacazo y eliminó a una de las participantes que favoritas para la gran final. Se trata de Sofía Pachano, que preparó un flan que no convenció para nada al jurado y fue la nueva eliminada del certamen.

La noche tuvo como gran invitada a Natalia Oreiro, artista que reveló ser ovo tacto vegetariana y les llevó a los participantes canastos llenos de fruta y verdura para preparar comidas dulces y saladas. Si bien Sofía ya había preparado en varias oportunidades comida vegetariana, esta vez optó por un plato dulce que la llevó a quedarse afuera.

Ante el anuncio de el jurado, en el piso se produjo un "silencio de misa" y la sorpresa invadió el estudio. Santiago del Moro se encargo de aclarar no quedaba eliminado el peor, sino el que presentada el peor plato de la noche. Ahora, la final estará entre dos de los que queden entre Claudia Villafañe, El Polaco y Analía Franchín.

"Gracias a ustedes tres, para mi es un honor, los admiro profundamente. Sé lo que son sus carreras, sé lo que han luchado y ojalá un día logre un octavo de todo los que lograron ustedes", comenzó diciendo Sofi, con lágrimas en los ojos, ante la triste mirada del jurado y de sus compañeros.