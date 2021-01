"Tengo que seguir de largo": lo que le angustia a Germán Martitegui

jueves, 14 de enero de 2021 21:37

Germán Martitegui se mostró de la manera más auténtica en una entrevista con Flor Vigna para su segmento para Masterchef Celebrity, que atraviesa sus finales. El reconocido chef destacó que tiene una muy buena relación con los chicos, algo que descubrió en otro reality y qué es lo que más le costó en esta edición con los famosos.

Germán confirmó que ser jurado en Masterchef Kids tuvo mucho que ver con su decisión de ser papá. "Estábamos haciendo el Masterchef común, el amateur y me dicen: vamos a hacer el de niños. "No, no cuenten conmigo": les dije. ¿Viste esa gente que te dice: querés agarrar el bebé? Y yo decía, no me pongan un bebé cerca, no quiero saber nada. Conmigo los chicos no se llevan".

Pero todo cambió con el reality. "Esto creo que no lo conté nunca. Pedí que haya una psicopedagoga al lado mío, todos los días, las 8 horas por día diciéndome cómo tengo que tratar a los chicos porque yo no sé. Estuvo conmigo dos días o tres. Al cuarto día estaba jugando a la mancha con todos en el set.Ahí me di cuenta que es un viaje de ida lo de los chicos".

Y confesó: "soy un gran niño todo el tiempo; lo que pasa que esto es mi trabajo. No sabés lo que sufro yo no pudiendo hablar con los participantes pero me lo tomo re serio. Aparte, pasás por las islas y te saludan y tengo que seguir de largo porque parece que están acomodados o tengo algo o lo que sea". ¡Qué difícil!

Enamorado de ser papá

Germán Martitegui dejó de lado la coraza de la autoexigencia para compartir ese lado que todos sospechamos que tenía: un hombre sensible y emocional.

Y la conexión con esa sensibilidad se debe nada más y nada menos que a la paternidad. "Estoy en un momento muy hermoso. Me gustaría ir al futuro, si puedo. Estoy con mis hijos y estoy todo el tiempo pensando: qué harán, qué les gustará, a qué se van a dedicar. Yo soy muy de planear", señaló el jurado de Masterchef Celebrity en un frente a frente con Flor Vigna.

Ante la pregunta de la actriz, señaló: "me los imagino en 20 años, que tengan 22 años. Me gustaría saber qué estudiaron, si fui buen papá, cómo serán".

Además, contó lo que los pequeños transformaron en él: "era obsesivo porque es un antes y un después la paternidad. Era obsesivo con cosas de mi casa. Me gusta mucho el arte y hay cosas colgadas. Veía que estuvieran perfecto y ahora los cuadros tienen rayas hechas por ellos y todos los jarrones están rotos. Todo está decorado por ellos".