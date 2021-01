"La quiero como a una hija", la revelación de Claudia Villafañe en un triste momento

jueves, 14 de enero de 2021 10:20

Este miércoles y a sólo un par de galas de llegar a la gran final, Sofía Pachano quedó eliminada de Masterchef Celebrity causando sorpresa y tristeza en muchos. La joven que se encaminaba a competir por el gran premio, supo levantarse como una de las mejores en la competencia y por eso su partida conmocionó a todos.

Después de que un flan que no le gustó al jurado, dictara su sentencia, sus compañeros le dejaron mensajes de apoyo y aún conmocionados por su despedida, hablaron desde lo más profundo. Una de ellas fue Claudia Villafañe, quien reveló lo que siente por Sofía Pachano.

"Una hija postiza se va, la quiero en esa medida. La tiene super clara, se fue a hacer un flan pudiendo hacer una comida vegetariana, siendo vegetariana y que la tiene más clara que nosotros. Le jugó una mala pasada", indicó la "Mamá Bichi" en su camarín.

Tras su eliminación, la propia Sofía señaló que "creo que me arriesgué a algo que no, pero me llevo que siempre trato de dar un poquito más. Había muchas cosas que yo cocinaba, sinceramente. Me llevo mucha gente querida, nuevos amigos".