"Placeres de la vida": Guillermina Valdes nos recuerda la verdadera belleza

miércoles, 13 de enero de 2021 00:00

Guillermina Valdes comparte tips simples para llevar una vida saludable y sobre todo, cómo recorrer un camino de paz y serenidad, prestando atención a lo valioso de nuestros días.

Por estos días, la empresaria y modelo está en Mendoza con Lolo, su hijo menor y su pareja, Marcelo Tinelli. En una historia de Instagram, dejó un mensaje lleno de valor. "Placeres de la vida", escribió. Se la ve acariciando suavemente el pelo de Lolo que reposa muy relajado.

¡Cuánta razón tiene! Además, en sus vacaciones compartió un logro muy importante de Lolo, que terminó su primer grado en 2020. "Aquí, viendo los frutos..." escribió junto a un video en el que se lo ve leyendo muy entretenido. Entre viñedos y una tarde de Sol, Lolo compartió historias que lo atraparon.

"Alguien me supo guiar"

Guillermina Valdes tiene una filosofía de vida que gusta compartir con sus seguidores: respeto al medio ambiente, la búsqueda de la paz interior y la armonía. La familia, en eso, tiene mucho que ver y es el centro de su vida.

Este lunes, en sus historias de Instagram, compartió con sus seguidores los libros que la ayudaron a dar un giro en su vida. "En estos tiempos me di el lujo de leer mucho más. Alguien que me sabe guiar muy bien, me recomendó una serie de libros que fueron un antes y un después en mi vida; los super recomiendo", destacó.

Se trata de "Buda viviente, Cristo viviente", "El Sol, mi corazón" y "Más allá del materialismo espiritual". Además de trabajar lo espiritual, Guille también cambió su alimentación y comparte tips y recetas con sus seguidores.