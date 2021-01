"Pensé que no tenía vida": Vicky Xipolitakis, a corazón abierto al despedirse de Masterchef Celebrity

miércoles, 13 de enero de 2021 00:38

Vicky Xipolitakis fue eliminada de Masterchef Celebrity, este martes, tras una fallida preparación de pato. Enfrentada a Analía Franchín y El Polaco, la Griega fue la que quedó fuera del reality de cocina, éxito en Telefe.

La oportunidad le llegó en medio de batallas legales con su exesposo y por ello, atravesó muchos momentos sensibles. Además, hubo prejuicio social acerca de su capacidad como competidora.

A emoción pura, Vicky destacó lo que significó ser parte del programa; algo muy fuerte: "hagan de cuenta que me estoy riendo; son lágrimas de felicidad. Los amo a todos. Fue lo mejor que me pasó en mi vida poder estar acá. El trabajo más importante después de ser mamá. Pensé que no tenía vida; quedamos los dos tiraditos y pensé que no podía".

Una despedida emotiva que hizo llorar a todos uD83DuDE2D @VXipolitakisOK se fue de #MasterchefArgentina dejando una marca INOLVIDABLE uD83DuDCAA pic.twitter.com/dpfd3nKhYK — telefe (@telefe) January 13, 2021

"Me reencontré conmigo, con la gente y me mostré como persona, no como personaje", destacó.

Para Donato, Vicky es "muy persona, muy ser humano. Chicos, cásense rápido; así vamos al casamiento todos. (en referencia a Martitegui). Vamos como testigos. Transmitís alegría. Te vamos a extrañar horrores".

"Vicky, creo que sos un ejemplo para mucha gente. Había prejuicios y preconceptos de quienes decían que vos no podías hacer esto. Vos ya ganaste y la gente te conoció cómo sos. Cocinás muy bien, no sé cómo todavía. Y todo lo que hagas lo vas a hacer bien. Hay que vencer a los boludos que hablan cualquier cosa y el mensaje más importante es ese. Ya saldremos de fiesta y celebraremos", dijo contundente y emocionado Germán Martitegui.