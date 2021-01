"Más sexy que nunca": Marley se lanza a la conquista

miércoles, 13 de enero de 2021 14:51

¡Epa, epa! Marley se levantó con ganas de jugar y se le animó al perfil sexy en Instagram. El conductor de "Por el mundo en casa" y que pronto debutará con "Minuto para ganar" quiso compartir con sus seguidores que el dormir poco tiene sus beneficios.

"6 am me levanté después de 5 horas de dormir, listo para el próximo #porelmundoencasa en vivo y en directo desde Ushuaia... y me levanté más sexy que nunca! Así me levanté, así que me parece que despierto mejor de lo que estoy el resto del día!", señaló haciendo gala de su humor.

Y en la despedida del ciclo, lo va a pasar a lo grande. No sólo porque va a estar en uno de los destinos más lindos de Argentina sino porque Lizy Tagliani viajó con su novio Leo Alturria, con lo que las risas y los momentos desopilantes se van a duplicar. ¡Qué despedida de ciclo!

Sufriendo

Lizy Tagliani empezó el 2021 con trabajo, algo que ella valora inmensamente. Sin embargo, eso la enfrenta a un requisito que la estresa pero la realidad sanitaria sigue teniendo peso en nuestro país.

En un video en Instagram compartió todo el proceso de hisopado para detectar o descartar coronavirus. Ella se sumó al staff de "Minuto para Ganar", junto a Marley, Flor Peña y Vicky Xipolitakis. "Hisopado número 14, jaaa y lo sigo sufriendo... pero es importante para viajar tranquila...", destacó.

En las imágenes, a Lizy le extraen muestras de la nariz y de la boca. Con toda la voluntad, se nota la incomodidad. "La conch* de la lora", dice cuando le sacan el hisopo de la nariz. Con su clásico humor, la situación la llevó mejor.

Mirá el video: