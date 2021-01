Dani, "la Chepi", es la influencer que se las trae en Masterchef Celebrity 2

miércoles, 13 de enero de 2021 14:31

Mientras se define la primera edición de "Masterchef Celebrity" vamos conociendo las figuras que se suman a la segunda edición que también promete una cocina al rojo vivo. El embajador Marcelo Polino anunció en "Flor de Equipo" que llega una influencer al reality de cocina: Daniela Viaggiamari, conocida como Dani "La Chepi".

En el programa de Flor Peña, la humorista (cuyas actuaciones con su hija son furor en las redes) no ocultó su entusiasmo por el debut: "voy a estar en Masterchef, no lo puedo "believed". Estoy muy feliz. Muy nerviosa también porque no sé cocinar así que voy a aprender a cocinar y todos mis familiares van a ser felices a partir que yo aprenda a hacerlo. Empezar el año así no tiene nombre; de verdad. Mi hija durmió sola por primera vez y yo voy a estar en Masterchef, qué más se puede pedir".

En su Instagram, "La Chepi" se mostró radiante al firmar su contrato: "Así despeinada como siempre, ya les puedo anunciar que soy parte de la nueva temporada de #MasterChefArgentina #NuevaTemporada @telefe @masterchefargentina No sé si lograré cocinar bien, pero que nos vamos a divertir, eso SI se los aseguro. Gracias y más gracias por el aguante y el amor que nos dan todos los días. LO DARÉ TODO, CÓMO SIEMPRE".

Hasta ahora confirmaron: Carmen Barbieri, Flavia Palmiero, el rockero Juanse y el ex-Casi Ángeles, Gastón Dalmau.