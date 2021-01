Aníbal Pachano tiene coronavirus: "No le caguem* el disfrute a Sofía"

miércoles, 13 de enero de 2021 21:05

Este miércoles se conoció que Aníbal Pachano dio positivo en coronavirus y si bien aseguró que se encuentra en buen estado de salud y muy controlado, envió un fuerte mensaje frente a la participación de su hija Sofía, en MasterChef Celebrity.

La noticia la confirmó su médico personal y amigo, el doctor Carlos Kambourian, en tanto que en Cortá por Lozano el periodista Nicolás Peralta reveló que habló con Aníbal y lo que le dijo.

"El me dice que no quiere opacar el gran momento que está viviendo su hija Sofía en MasterChef Celebrity", contó el panelista del ciclo de Verónica Lozano.

"No quiero hacer un circo de todo esto. Tengo coronavirus, pero estoy muy bien. No le caguemos el disfrute a Sofía", le aseguró Pachano al panelista, a través de mensajes de texto. "Hoy es el día de Sofía, no el mío. Estoy muy bien y muy controlado", agregó el ex jurado del Bailando.