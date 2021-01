Tapari y el dolor de Rocío Quiroz: "hablaba y lloraba"

martes, 12 de enero de 2021 00:00

Rocío Quiroz vivió momentos de mucho dolor este fin de semana al ver destrozada su casa luego del temporal que azotó a Chascomús. Tras anunciar que la artista no se presentaría este lunes en el Cantando, su compañero Rodrigro Tapari contó cómo se encontraba.

"Estaba cenando y me llega el mensaje con las imágenes e imaginate que en lo primero que pensé fue en la nena", arrancó Tapari en diálogo con La Previa del Cantando. "Esto fue a las 0:30, estábamos con mi esposa, con mi hija y dijimos ¿qué hacemos, vamos para allá? Le preguntamos ¿qué necesitás?, porque uno en esa circunstancias no sabe qué hacer", agregó.

"Le dije Ro, agarrate todas las cosas y venite para casa, y me dijo no, preferimos esperar, gracias a Dios estamos bien, ahí es como que yo me tranquilicé, y que estaba en shock. Imagínense, por el ruido, que se cae toda la estructura de arriba, ellos estaban ampliando su casa, era una estructura nueva, y todo eso se cae con el temporal", describió.

"Ellos estaban en el cuarto, gracias a Dios que estaban en el cuarto, porque sino los podría haber afectado. Y nada, muy triste, un golpe duro para ella porque viene peleando también por su casa, tanto sacrificio para que esto suceda, así que le mandamos desde acá lo mejor", profundizó el cantante.

"Trato de mandarle todo el tiempo para ver cómo está, me dijo que estaba un poco mejor pero que hablaba y lloraba por el shock, yo creo que se le mezcla que quiere estar acá pero que tiene que estar ahí apoyando a su esposo", sentenció.

El sueño de decir sí

Vestida de blanco, como "toda mujer sueña". Así le gustaría casarse a Rocío Quiroz. La cantante vivió un momento emotivo a mediados de diciembre cuando le tocó interpretar "Entra en mi vida" de Sin Bandera con su compañero Rodrigo Tapari.

La pareja la "rompió" en la pista del Cantando 2020 y tras su actuación se conoció que la autora de "Amor de la Salada" está a la espera del gran paso para dar el "sí quiero" en el altar. "Estamos ahí, yo digo que ya es el momento. Sino voy a tener que buscar por otro lado. Estamos esperando el día y el momento", explicó Quiroz tras su actuación.

"Ya cerramos el 2020 y vamos por el 2021. Igual yo estoy feliz igual por mi hija que la amo con toda el alma, es el regalo más hermoso que me tocó en esta vida", agregó.

Ante esto, Laurita Fernández le preguntó por qué no intenta ella proponerle casamiento a él. "No, no, esto es al revés", respondió entre risas la cantante tropical y aclaró que ella arma "el show, con la familia". "Me veo con el vestido blanco como toda mujer sueña", destacó.