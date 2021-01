Pelea Pampita vs. la China ¡por un sillón!

martes, 12 de enero de 2021 00:00

Los famosos han sacado provecho de sus redes al máximo para publicitar todo tipo de productos y hacerse con dinero extra en el contexto de pandemia. La China Suárez y Pampita no fueron la excepción.

El conflicto comenzó cuando el empresario Federico Fontenla usó sus redes sociales para "denunciar" que la China hizo una publicidad de un sillón muy parecida a una que había realizado antes la modelo.

“Si nos van a copiar que no sea tan evidente. Por suerte la buena calidad no se copia fácil. Si quieren también pueden copiarnos el próximo modelo que vamos a sacar muy pronto y va a ser un éxito: Sofá Peppa Pig está cansado. Nobleza obliga, le pedimos permiso a Neville Astley y Mark Baker para usar su nombre", aseguró en sus historias de Instagram Fontenla.

En la imagen comparó las dos fotos de las influencer en las que se las puede ver a ambas tiradas en su sillón con los brazos levantados sobre su cabeza. También señaló las palabras "cómodos" y "lindos" que se repetía en las descripciones.

"Cada uno sabe bien lo que hace. Lo que molesta es la falta de creatividad o la vagancia ante estas situaciones. No quería hablar de esta gente porque no los conozco. Lo intenté hacer con humor y muchos no lo entendieron. No quería crear una polémica. Si sos emprendedor seguramente hay muchas ideas que te pueden ser útiles", aclaró el empresario en un vivo de Instagram.