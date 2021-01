Diosa enamorada: Verónica Varano, infartante en una producción de fotos muy sexy

martes, 12 de enero de 2021 21:22

Verónica Varano es una de las mujeres más lindas de nuestro país y una de las privilegiadas a las que el paso del tiempo no hace más que favorecerla.

Comprometida con un estilo de vida saludable y profesora de yoga generosa, que comparte sus clases de fusión en Instagram para sus seguidores, es imagen de varias marcas que confían en su belleza y en su don de embajadora. En Instagram mostró un video con parte del backstage de una producción para una empresa en la que se la ve muy diosa.

Rodeada de flores y sobre una alfombra de telas que envuelven partes de su cuerpo, se puede ver su silueta espectacular. ¡Pura sensualidad!

En su mirada, pura luz. Y es que está pasando por un momento sentimental precioso con Gustavo Bermudez, el actor y galán de los ´90 con el que mantienen una relación muy perfil bajo pero que no escapó a los paparazzis.

Este sábado fue el cumpleaños de Vero que todos los días (sí, todos) hace Instagram Live con sus seguidores y durante una hora da clases de yoga fusión, ya que es profesora e instructora. En una charla de mucha confianza con su comunidad, hizo una confesión.

Tras recibir muchos saludos, dijo: "gracias por todos los videos hermosos, hermosos. Gracias a todos. No saben lo feliz que me hace compartir esto con ustedes. No saben lo que me dan a mí. No saben qué lindo cumpleaños arranqué. Me encantan los regalos no materiales y ¡me llenaron de regalos! Estoy movilizada. Yo pedí un deseo para mi cumpleaños y espero que se me cumpla y se los quiero compartir. El regalo que le pedí a Dios a quien sea es diferenciar lo grandote de la grandeza, que no es fácil de entender. Estuve escuchando a Galeano y la grandeza está en las cosas chiquitas y en las grandes, también. Es el regalo que pedí hoy".

¿Se le habrá cumplido?

Amor y bomba

"Ambos son conosidísimos y de perfil bajo, y están de novios". Con esas palabras, Ángel de Brito lanzó este jueves una incógnita en medio de su programa, Los Ángeles de la Mañana, LAM (El Trece) y generó gran revuelo.

El periodista de espectáculos confirmó que dos actores de larga trayectoria comenzaron una relación y estarían de novios. "A él lo conocemos mayormente como actor. no ha hecho el Bailando. Cuando digo que se van a morir, se van a morir", había agregado el comunicador generando mucha incertidumbre al tema.

"Gustavo Bermudez sale con una bomba, divina, buena persona", continuó lanzando más suspenso y agregó: "Veronica Varano". "Es el último romance del año. Los dos son buena gente. Espero no arruinarles la fiesta de esta noche", finalizó entre risas.